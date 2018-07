Fallece un ciclista tras ser arrollado por una furgoneta que conducía un hombre bebido

Un ciclista ha fallecido este domingo en el término municipal de Algete tras ser arrollado por una furgoneta que conducía un hombre que ha dado positivo en alcoholemia, según ha informado un portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid a Europa Press.

El aviso a los servicios de Emergencias se ha producido esta mañana, a las 10.11 horas. Han alertado de una colisión, en el kilómetro 10 de la M-103, carretera de un carril por sentido, de un ciclista y una furgoneta.

Al llegar el SUMMA, el ciclista, que no estaba identificado, ya había fallecido y se encontraba en la cuneta. No ha habido posibilidad de reanimación. Por su parte, el conductor de la furgoneta no ha necesitado atención médica.

La Guardia Civil, que investiga los hechos, ha procedido a realizar un control de alcoholemia al conductor, que ha dado positivo. Este ha sido detenido por homicidio imprudente, según ha informado una portavoz de la Benemérita a Europa Press.