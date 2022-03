Fedez anuncia que padece una grave enfermedad

Federico Leonardo Lucia, más conocido como Fedez es un famoso rapero italiano, que, junto a la influencer Chiara Ferragni, forman uno de los matrimonios mundiales más seguidos en las redes sociales. Su día a día está lleno de imágenes idílicas, lugares paradisiacos, cenas en los mejores restaurantes. Todos son éxitos profesionales, amor a raudales y sonrisas, muchas sonrisas. Sin embargo, en las últimas horas Fedez ha empleado su talante más serio y melancólico para confesar antes sus más de 13 millones de seguidores que le han detectado un serio problema de salud, algo que ha provocado un gran impacto y ha despertado aún más si cabe el cariño por parte de sus familiares y amigos.

"Hago este vídeo un poco para expresar la esperanza que puede hacerme bien. Por desgracia, me han encontrado un problema de salud, pero afortunadamente me lo encontraron a tiempo. Pero conlleva un perjuicio importante. Cuando he descubierto esto, leí la historia de otras personas y me ha reconfortado. En el futuro contaré esta nueva aventura, aunque sólo sea para ayudar a una persona", explicó visiblemente emocionado. "A este paréntesis de mi vida le tengo que dar un sentido".

Apoyo incondicional de Chiara Ferragni

El principal sentido de Fedez es, sin duda, su familia. La influencer Chiara Ferragni, con casi 25 millones de seguidores en Instagram, y sus dos hijos, Leone y Vittoria, que se mantienen muy cerca de él estos días para arroparle.

"Con esto me he dado cuenta de la importancia que tiene poder sacarle una sonrisa a alguien que quizá esté pasando un momento difícil desde la otra parte. Ahora mismo no estoy lo suficientemente lúcido como para ir más allá y me estoy preparando para afrontar esta nueva aventura que me ha puesto la vida", explicaba entre lágrimas un Fedez que dejará aparcada su carrera musical de momento.

"El amor de mi vida, Fedez, necesita algo de apoyo extra estos días. Te queremos más que nada en el mundo, amor mío, y estarás bien muy pronto", escribió la influencer en su perfil para mostrar abiertamente el amor que le profesa. "Siempre rodeado del amor de tu familia, amigos y gente que te quiere muchísimo".

Fedez no confirmó la enfermedad que padece, pero hace unos años, en 2019 ya confesó que le habían diagnosticado desmielinización, un efecto muy asociados a la esclerosis múltiple, lo que podría estar asociado al apelativo de aterrador que añade el cantante en su discurso.