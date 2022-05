Feministas reclaman en Madrid una ley para abolir toda la prostitución, incluyendo la pornografía

Más de 175 organizaciones feministas han reclamado este sábado en Madrid que el texto redactado por el movimiento, la Ley Orgánica de Abolición del Sistema Prostitucional (LOASP), sea "aprobado de forma urgente por el Congreso".

El texto recoge la penalización a los "proxenetas y puteros", medidas de prevención, detección y reparación de víctimas y la declaración de violencia contra la mujer de todas las formas de agresión a la libertad sexual, como "la prostitución, la pornografía y otras formas de explotación sexual, las amenazas las coacciones o la privación arbitraria de libertad".

La Plataforma Estatal de Organizaciones de Mujeres por la Abolición de la Prostitución es la impulsora de esta marcha. Su portavoz, Rosario Carracedo, ha explicado que el movimiento feminista lleva luchando años por esta norma. En marzo de 2020 decidieron enviar una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para hablar del texto, aunque este les remitió al Ministerio de Igualdad, con el que se encontraron en diciembre de dicho año y al que le entregaron el texto.

En ese encuentro con la responsable del ramo, Irene Montero, se les aseguró, según ha indicado la portavoz de la Plataforma, que tras leer el texto se pondrían en contacto con ellas para estudiar su contenido y las posibilidades. Algo que, según ha apuntado Carracedo, no ha ocurrido. "El Gobierno no ha hecho nada, salvo dar titulares", ha lamentado.

NO HABLAR DE PROHIBICIÓN DE LA PROSTITUCIÓN

En su intervención ha explicado que la LOASP recoge "políticas transversales" que abarcan, desde cambios legislativos para penar a "proxenetas y puteros", hasta medidas de prevención, detección y reparación de "las supervivientes" de la prostitución. Del mismo modo, se recoge la declaración del sistema prostitucional como "violencia contra la mujer".

Esto supone que se declare ilícita la publicidad que tenga como objeto la promoción "directa o indirecta de la prostitución, la pornografía y otras formas de explotación sexual", así como iniciativas que banalicen o promocionen estas prácticas, además de que, dentro de las actuaciones educativas contra la violencia machista, se incluya la sensibilización en todas estas "formas de explotación sexual".

Carracedo ha advertido, además, en la necesidad de no tratar este tema como una "prohibición de la prostitución". A su juicio, esto es "erróneo", porque el objetivo del movimiento feminista no es acabar con esta práctica sino "impugnar todo el sistema prostitucional", incluyendo la cultura y tradición sobre el tema o la pornografía.

TRATA COMO ABASTECIMIENTO DE LA PROSTITUCIÓN

En este sentido, una de las representantes de este movimiento en Madrid Laura Rivas, ha advertido del "engaño" que hacer distinción entre prostitución y trata. "Sin la primera no habría la segunda", ha indicado, antes de defender la eliminación de la demanda de esta práctica como medida para abolir la prostitución.

"La trata es una forma de abastecimiento de la prostitución", ha apuntado Carracedo, antes de añadir que el movimiento feminista "no va a cejar en la lucha" contra la abolición del sistema prostitucional.

Por otra parte, Rivas ha criticado a quienes tachan a las abolicionistas de "puritanas" o "intolerantes" y hablan de la prostitución y la pornografía como "un servicio más". "La prostitución es contraria a la libertad porque no se puede decir 'No' a pagar el alquiler y la comida de los hijos", ha señalado Rivas, antes de apuntar que "cuando el consentimiento" de una mujer "está viciado, no es consentimiento".

CONEXIÓN PORNOGRAFÍA Y VIOLACIONES

Sobre la pornografía, ha indicado que se trata del "brazo propagandístico" de la prostitución y ha apuntado que tiene una "conexión clarísima" con el aumento de las violaciones grupales a jóvenes y por parte de jóvenes que se han registrado en las últimas semanas en el país.

A su juicio, está muy presente y al alcance de todos los jóvenes en los dispositivos y, además, cree esta industria hace una "legitimización de la violencia". Rivas cree que este tema debería analizarse cuando se habla de estos sucesos.