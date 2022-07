Fiebre hemorrágica: síntomas y causas de la enfermedad detectada en El Bierzo

Han vuelto a detectarse casos de la fiebre hemorrágica de Crimea del Congo en España, una enfermedad emergente que está provocada por un virus que se transmite principalmente a través de la picadura de una garrapata.

Este insecto suele estar presente en los animales, tanto salvajes como domésticos, que los portan a diario con ellos. Estos generan anticuerpos contra las garrapatas y en caso de que les pique, no presentan síntomas y, pero el riesgo viene cuando están en contacto con personas. "A las garrapatas les gustan más los ambientes secos y más bien cálidos. La transmisión de la enfermedad es más frecuente en primavera y otoño. No obstante, el cambio climático y la agricultura pueden modificar la extensión geográfica de la enfermedad", explica la Doctora especialista en Medicina Interna y experta en microbiota, Sari Arponen.

Además explica que existen otros modos de contraer la fiebre hemorrágica:

Por contacto directo con sangre y otros fluidos del ganado. Los trabajadores agrícolas de las zonas con el virus tienen más riesgo de sufrir esta enfermedad

Los trabajadores agrícolas de las zonas con el virus tienen más riesgo de sufrir esta enfermedad T ransmisión nosocomial: el contacto directo del personal sanitario con la sangre o los fluidos corporales de un paciente que sufre la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo puede producir el contagio, como ha pasado recientemente en un hospital de Madrid

el contacto directo del personal sanitario con la sangre o los fluidos corporales de un paciente que sufre la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo puede producir el contagio, como ha pasado recientemente en un hospital de Madrid Transmisión vertical de madre a feto

Transmisión por manipulación de muestras de laboratorio infectadas

El contagio entre familiares o convivientes es raro, aunque hay que seguir unas normas de aislamiento básicas para evitar el contagio en caso de infección

Según el paciente del que se trate, los síntomas variaran. De hecho, hay personas que no llegan ni a presentar síntomas mientras que otras llegan a estar en estado muy grave. Además, por el momento no existe ninguna vacuna que proteja de esta enfermedad, y lo que se procede es a aplicar el antiviral ribavirina (un antiviral nucleósido-análogo-sintético que se activa mediante enzimas no codificadas por el virus lo cual le permite actuar contra una gran variedad de virus).

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), "la tasa de mortalidad de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo es de, aproximadamente, un 30% y ocurre generalmente a la segunda semana".

Fases por las que se pasa tras ser contagiado

El Ministerio de Sanidad ha compartido las fases por las que el paciente pasa tras contagiarse: