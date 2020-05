Francia desaconseja España

Pedro Sánchez clamó en su última aparición sabatina que los españoles podrán disfrutar de sus habituales lugares de descanso estival a partir del 22 de junio y también hizo un llamamiento a los turistas internacionales para que vengan a España en julio. También este sector económico centró el encuentro virtual con los presidentes autonómicos, muchos de los cuales no entienden cómo pretende persuadir a los extranjeros para que vengan si está vigente una cuarentena de 14 días a todos los que lleguen a nuestro país.

"Yo no iría a un país de vacaciones si tengo que estar dos semanas encerrado", apuntó ayer Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía. El Gobierno francés no ve con buenos ojos que sus compatriotas crucen los Pirineos este verano para disfrutar del sol de España. La ministra de Transición Ecológica e Inclusión, Elisabeth Borne, irrumpió en el debate con unas declaraciones en las que "invita" a sus compatriotas a no viajar al extranjero y en particular mencionó a España por sus medidas "contradictorias".

"No invitamos a los franceses a planificar vacaciones en el extranjero", afirmó Borne en una entrevista en la emisora France Inter. "No puedo recomendar a los franceses que reserven unas vacaciones en España a día de hoy. España ha optado por abrir sus fronteras, pero al mismo tiempo ha establecido normas sobre las personas que llegan en avión. Es contradictorio", señaló en referencia a la cuarentena de 14 días para cualquier persona que llegue en avión anunciada por el Gobierno español.

"Hemos dicho muy claramente a los franceses que hoy tenemos que organizar nuestras vacaciones en Francia. No estamos invitando a los franceses a planear vacaciones en el extranjero", remachó. Indicó que "cualquiera puede comenzar a reservar sus vacaciones" para julio y agosto. "Anunciaremos las nuevas reglas más adelante, esta misma semana", aseguró. El pasado sábado, el Gobierno galo confirmó la cuarentena voluntaria de 14 días a cualquier persona procedente de España, que es considerado así como cualquier país ajeno a la UE como medida de "reciprocidad".

Sin embargo, el Ejecutivo español ha subrayado que la cuarentena estará en vigor mientras dure el estado de alarma. Más optimismo rezuma el Gobierno de Pedro Sánchez, que espera que en julio ya haya un consenso sobre el tránsito de viajeros, "por lo menos" con los países con los que España se relaciona con más frecuencia, como los vecinos Portugal y Francia, así como con el Reino Unido o Alemania.