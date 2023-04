Todos los ganadores del World Press Photo 2023

WHATSAPP TELEGRAM 1 / 30

Mariupol Maternity Hospital Airstrike Foto del año | Por Evgeniy Maloletka

WHATSAPP TELEGRAM 2 / 30

The Price of Peace in Afghanistan Historia del año | Mads Nissen

WHATSAPP TELEGRAM 3 / 30

Battered Waters Premio a mejor proyecto a largo plazo |Por Anush Babajanyan

WHATSAPP TELEGRAM 4 / 30

Here, The Doors Don't Know Me Mejor formato abierto | Por Mohamed Mahdy

WHATSAPP TELEGRAM 5 / 30

The Big Forget Mejor foto en África | Por Lee-Ann Olwage

WHATSAPP TELEGRAM 6 / 30

New Capital Mejor historia en África | Por Nick Hannes

WHATSAPP TELEGRAM 7 / 30

Before It's Gone Mejor proyecto a largo plazo en África | Por M'hammed Kilito

WHATSAPP TELEGRAM 8 / 30

The Nomad’s Final Journey Mención de honor en África | Por Jonathan Fontaine

WHATSAPP TELEGRAM 9 / 30

Shireen Abu Akleh’s Funeral Mejor foto en Asia | Por Maya Levin

WHATSAPP TELEGRAM 10 / 30

Woman, Life, Freedom Mejor formato abierto en Asia | Anónimo

WHATSAPP TELEGRAM 11 / 30

Sin título Mención de honor en Asia | Ahmad Halabisaz

WHATSAPP TELEGRAM 12 / 30

Faint Light in the Unfinished Building Mención de honor en Asia | Weimin Chu

WHATSAPP TELEGRAM 13 / 30

Yana and Victor Mejor foto en Europa | Por Alkis Konstantinidis

WHATSAPP TELEGRAM 14 / 30

Net-Zero Transition Mejor proyecto a largo plazo en Europa | Simone Tramonte

WHATSAPP TELEGRAM 15 / 30

Passengers Mejor formato abierto en Europa | Por Cesar Dezfuli

WHATSAPP TELEGRAM 16 / 30

War Wounds Mención de honor en Europa | Emilio Morenatti

WHATSAPP TELEGRAM 17 / 30

The Dying River Mejor foto en América del Norte y Central | Por Jonas Kakó

WHATSAPP TELEGRAM 18 / 30

Maria's Journey Mejor historia en América del Norte y Central | Por Carlos Barria

WHATSAPP TELEGRAM 19 / 30

Beautiful Poison Mejor proyecto a largo plazo en América del Norte y Central |Por Cristopher Rogel Blanquet

WHATSAPP TELEGRAM 20 / 30

The Voice of New York Is Drill Mejor formato abierto en América del Norte y Central | Por Ashley Peña

WHATSAPP TELEGRAM 21 / 30

Oil Spill in Lima Mejor foto en Sudamérica | Por Musuk Nolte

WHATSAPP TELEGRAM 22 / 30

Alpaqueros Mejor historia en Sudamérica | Por Alessandro Cinque

WHATSAPP TELEGRAM 23 / 30

I Can't Hear the Birds Mejor proyecto a largo plazo en Sudamérica | Por Fabiola Ferrero

WHATSAPP TELEGRAM 24 / 30

Shifting Mejor formato abierto en Sudamérica | Por Johanna Alarcón

WHATSAPP TELEGRAM 25 / 30

World Champions Mención de honor en Sudamérica | Por Tomás Francisco Cuesta

WHATSAPP TELEGRAM 26 / 30

Retrieving the Dead Mejor foto del Sureste Asiático-Oceanía | Por Mauk Kham Wah

WHATSAPP TELEGRAM 27 / 30

Home for the Golden Gays Mejor historia del Sureste Asiático-Oceanía | Por Hannah Reyes Morales

WHATSAPP TELEGRAM 28 / 30

Death of a Nation Mejor proyecto a largo plazo en Sureste Asiático-Oceanía | Por Kimberly dela Cruz

WHATSAPP TELEGRAM 29 / 30

Australian Floods in Infrared Mejor formato abierto en Sureste Asiático-Oceanía | Por Chad Ajamian

WHATSAPP TELEGRAM 30 / 30