Indignación por una 'gincana' sexual con niños en una localidad de Barcelona

Una gincana sexual ha indignado a una localidad de Barcelona. El evento ha sido organizado por el Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Vilassar de Mar, el pasado 22 de julio. El evento ha causado una gran indignación entre los padres de la localidad. La gincana tenía una duración de dos horas y tuvo lugar de noche, pensada para personas de entre 12 y 30 años.

En un principio, parecía una actividad inocente para jóvenes, pero cuando los participantes llegaron a casa y contaron las actividades que habían realizado, la indignación se apoderó de las familias. Una de estas actividades consistía en colocar un preservativo con la boca en un plátano o un palo, untarlo con miel y nata y lamerlo, o emular prácticas sexuales. En otra actividad, por ejemplo, los jóvenes participantes debían modelar con plastilina penes y vulvas.

Por su parte, los padres de los niños han exigido responsabilidades y han anunciado que demandarán al Ayuntamiento ante la Fiscalía de Menores por la realización de esta 'gincana sexual'.

Polémica con la difusión de imágenes

El único problema relacionado con esta actividad no han sido las prácticas sexuales por las que han pasado los jóvenes, que los padres denuncian que no habían sido comunicadas con antelación, si no que el Servicio de Juventud publicó compartió imágenes en su cuenta de instagram en la que se puede ver a menores participando en estas actividades, como por ejemplo, la imagen de dos niñas eligiendo unas láminas con posturas del kama sutra que después debían reproducir hasta reventar un globo colocado entre dos personas.

Los padres de una de las niñas, de 11 años, no habían expresado el consentimiento para que las imágenes fueran difundidas, requisito indispensable según la Ley de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales.

El Ayuntamiento de la localidad ha expresado su pesar por las consecuencias que ha tenido el desarrollo de esta actividad, y reconoce que es cierto que no se informó previamente, declarando que lamentan "profundamente el error de comunicación y nos comprometemos a tomar medidas para que las futuras actividades se difundan con la información más detallada posible". Además, han aclarado que la gincana estuvo monitorizadla por jóvenes del curso de monitorización de ocio y que estos fueron quienes adaptaron las actividades, y que tuvieron "especial cuidado" con los grupos menores de edad.