Investigan la muerte de un niño cuya madre denuncia que lo llevó a urgencias cinco veces

El Departamento de Salud de Elda (Alicante) ha abierto una investigación sobre el fallecimiento de un niño de ocho años y se ha puesto "a disposición de la familia para colaborar en el esclarecimiento de los hechos" que han desembocado en "tan triste suceso".

La madre del menor fallecido, una mujer residente en Petrer, ha denunciado a través de las redes sociales que su hijo murió "después de haber acudido cinco veces a urgencias" en tres días.

El departamento de salud asegura en el comunicado que desde que la dirección médica del hospital tuvo conocimiento de los hechos, "ha recabado toda la información clínica para aclarar las circunstancias que derivaron en el fallecimiento del menor", mientras que el Servicio de Pediatría del centro ha facilitado los informes clínicos a la familia.

No obstante, el departamento de salud especifica que la autopsia del niño se ha realizado en el Instituto Anatómico Forense, "por lo que el centro hospitalario no conoce el resultado de la misma".

De acuerdo con la denuncia pública de la madre, su hijo "estaba enfermo desde el día 24, rabiaba de dolor, no podía ni respirar y dijeron que no se dejaba auscultar y lo mandaron para casa. Al día siguiente volvimos, el médico le dio un suero para cortar los vómitos, pero lo volví a llevar por la tarde (...) no era nada, nada", afirma la mujer en un vídeo que se ha hecho viral a través de las redes sociales.

La madre del menor fallecido ha asegurado que el martes 27, el niño regresó a Urgencias con un dolor en el estómago que "no podía aguantar más" pero explica que le dijeron que "no merecía la pena subirlo al hospital otra vez, le pincharon una cosa y a las cinco de la mañana se puso muy malito después del pinchazo (...) falleció a las siete de la mañana".

La mujer ha denunciado que al niño no le hicieron "ni una ecografía ni una analítica de sangre" y que el personal alegó que no se le practicaron más pruebas debido al coronavirus.