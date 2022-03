Joaquín Prat indignado con Josep Borrell por sus declaraciones

El actual representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, miembro del Partido Socialista Obrero Español y ex ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell se ha situado en el centro de la polémica por sus últimas declaraciones. Borrell ha lanzado un mensaje a los europeos animándoles a cortar un poco el gasto de gas como medida de presión al país ruso: "Bajen un par de grados la calefacción. Despierten de ese sueño de bienestar".

Para el representante español de la Unión Europea "la primera cosa que tenemos que hacer es cortar el cordón umbilical que une a nuestra economía con la rusa y cortar el flujo que le permite acumular reservas con las cuales financiar la guerra. Que los ciudadanos europeos bajen la calefacción de sus casas. Se pide que todo el mundo haga un esfuerzo individual en recortar el consumo de gas, igual que recortamos el consumo de agua cuando hay sequía e igual que cuando nos ponemos una máscara para combatir el virus".

Prat afirma que las declaraciones de Borrell son "de traca"

Con estas palabras comunicaba su incredulidad el presentador de Cuatro al día, Joaquín Prat. El comunicador no daba crédito a las palabras de Borrell y así lo hizo saber con esta afirmación, con la que se han mostrado de acuerdo los tertulianos del mismo programa. como es el caso del periodista de Ok Diario y miembro asiduo del programa, Jaime González: "Cuando uno está calentito en su despacho puede decir cosas como esta. La gente no malgasta energía, de hecho, la gente muchas veces, por necesidad, ya ha hecho lo que está reclamando el señor Borrell, pero no por la guerra de Ucrania. Mucho antes los españoles ya tenían que cerrar y bajar el termostato de la calefacción porque no les daba para llegar a fin de mes".

También se unía a la indignación del presentador la colaboradora Esther Palomera, de Eldiario.es, la cual ha indicado que las palabras de Borrell son "un grito absoluto de desesperación", advirtiendo de que "Lo que tienen que hacer los gobiernos occidentales y, en este caso, los gobiernos europeos es hacer su trabajo y su trabajo es, entre otras cosas, modificar el sistema de precios de la electricidad. Es algo de la que se lleva hablando en Europa muchos meses y no terminan de hacerlo". Del mismo modo, para la tertuliana el representante europeo "ha venido a decir que esta es una cruzada política en la que los ciudadanos también tenemos que desempeñar un papel".

Joaquín Prat no ha querido dejar pasar el hecho de que "ya hubo problemas de suministro de gas hace unos años, bien lo saben en Centroeuropa, por ejemplo en Alemania, cuando se proyectó el famoso gasoducto Nord Stream. ¿Cómo es posible que las cabezas pensantes no les digan a los países miembros de la Unión que tenemos esa excesiva dependencia de gas ruso por si esto pudiese pasar?". También tuvo palabras para Pedro Sánchez, en torno a las últimas declaraciones realizadas en el Congreso, recordando que "la alta inflación que hemos padecido en enero y febrero tiene que ver con la guerra de Putin. No, perdone, señor Sánchez. Ya veremos la inflación de marzo, la de abril y la de mayo. Esas sí que tendrán que ver con cómo estamos pagando ahora la gasolina, pero no busquemos un as debajo de la manga, que no somos tontos".