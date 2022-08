Así es Langya, el nuevo virus detectado en China que ha contagiado ya a los humanos

Cuando aún se siguen sumando las muertes por coronavirus y Andalucía prioriza la vacuna contra la viruela del mono a la población de riesgo, la irrupción de un nuevo virus en China vuelve a poner en alerta a la comunidad científica y, por ende, a los sanitarios y la población en general.

Esta semana se han detectado en China 35 casos en humanos de un nuevo virus de origen animal, un nuevo tipo de henipavirus derivado de animales (también llamado henipavirus Langya), que de momento no ha generado en casos ni muy graves ni mucho menos mortales entre los afectados, pero que ha devuelto la realidad a todos aquellos que añoran la más absoluta normalidad.

"El coronavirus no será la última enfermedad infecciosa que provoque una pandemia en todo el mundo, ya que las nuevas enfermedades infecciosas tendrán un impacto cada vez mayor en la vida cotidiana de los seres humanos", se ha encargado de recordar Wang Xinyu, médico jefe adjunto del departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital Huashan, afiliado a la Universidad de Fudan (China), en declaraciones a Global Times. Y Langya puede llegar a ser una de ellas.

Origen

Según la revista científica 'New England Journal of Medicine' este nuevo tipo de henipavirus se ha encontrado en muestras de frotis de garganta de pacientes febriles del este de China con antecedentes de contacto reciente con animales. En concreto, los casos han sido detectados en las regiones chinas de Shandong y Henan. Bautizado como Langya, según el estudio el nuevo virus se parece al peligroso Nipah, pero aún no ha revestido en consecuencias mortales para los humanos.

Síntomas

Este henipavirus está asociado a algunos casos de fiebre, y las personas infectadas presentan síntomas clínicos como fiebre, irritabilidad, fatiga, tos, anorexia, mialgia y náuseas, dolor de cabeza y vómitos. Además, los estudios científicos han detectado la disminución de glóbulos blancos en los pacientes, así como recuento bajo de plaquetas, insuficiencia hepática y, en menor grado, insuficiencia renal.

Contagio

¿Cómo se puede contagiar el nuevo virus Langya? Los henipavirus pueden causar enfermedades graves en animales y humanos y están clasificados como virus de nivel de bioseguridad 4 con tasas de letalidad de entre el 40 y el 75 por ciento, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Hasta ahora, no se ha demostrado la transmisión del virus de persona a persona, aunque informes previos si advierten de que el virus puede transmitirse de persona a persona.

Tratamiento

Y si aún no se sabe con seguridad si el virus se puede transmitir entre humanos, mucho menos existen ni vacunas ni tratamientos para curarlo. El único 'tratamiento' posible es la atención sanitaria de apoyo para controlar las complicaciones que puedan surgir, hasta el momento todas de carácter leve. Tanto Wang Xinyu como el resto de sus colegas trabajan en seguir avanzando en las investigaciones al respecto.