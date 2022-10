"La Ley Trans es de gran calado y debe debatirse con expertos, como ley orgánica"

La abogada Pino De la Nuez preside la Asociación de Mujeres Juristas Themis, organización no gubernamental, sin ánimo de lucro de ámbito estatal, integrada por abogadas, procuradoras, magistradas y secretarias judiciales de España.

Junto a otras 15 asociaciones o plataformas feministas, Mujeres Juristas Themis ha presentado enmiendas al Proyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, más conocida como Ley Trans.

Pino de la Nuez ha recibido, entre otros reconocimientos, el Premio Meninas 2020 por su labor y trayectoria en la lucha contra la violencia de género y la igualdad entre hombres y mujeres.

-La asociación de Mujeres Juristas Themis rechaza la Ley Trans. ¿Por qué?

-Nosotras hemos hecho alegaciones al anteproyecto de ley. Apoyamos, junto a otras muchas organizaciones de mujeres, las enmiendas porque son reclamos del movimiento feminista, y de toda la sociedad en general, en la línea de generar un debate en el Pleno.

-¿Considera que la Ley Trans no debe tramitarse por la vía de urgencia?

-La tramitación de una normativa de tal calado y transcendencia no debe hacerse por la vía de urgencia en la comisión de Igualdad. La Mesa del Parlamento, en un primer momento, así lo decidió y nosotras entendemos que no. Tiene que hacerse un debate completo escuchando a expertos y a especialistas porque esta ley afecta a muchos ámbitos y la transcendencia es muy amplia. Hay que profundizar. Entendemos que es bueno ahora que las formaciones políticas tienen que debatir y que estudiar con especialistas.

"Las mujeres no somos un colectivo, somos más del 52% de la población"

-¿Cómo puede afectar esta ley?

-Nosotras entendemos que jurídicamente tiene que tramitarse como ley orgánica. Esta regulación puede ser incompatible con derechos adquiridos ya en la normativa en vigor (Ley de Violencia de Género, Ley de Igualdad Real y Efectiva entre Mujeres y Hombres, compromisos adquiridos por convenio del Consejo de Europa, entre otras muchas leyes), que estarían en el filo. Son leyes orgánicas porque desarrollan derechos fundamentales y de las libertades porque así lo dice la Constitución. Tenemos que regular de esta manera.

-La vía de urgencia es más corta.

-Tenemos que pensar que si la ley no sale en esta legislatura, saldrá en otra. Tiene que salir pero no corramos. Debatamos con respeto. Y después se legisla. No se puede legislar en caliente.Tiene que haber enmiendas, discusión y debate.

-¿Qué dice la Jurisprudencia?

-El Tribunal Supremo (TS) y el Tribunal Constitucional (TC) ya se han pronunciado respecto a la autodeterminación de género en el año 2019. Los dos pronunciamientos son garantistas.

-¿Puede recordar esas sentencias?

-No es que exista la autodeterminación, ojo. Existe el cambio de nombre y de sexo en el registro, pero no se trata de autodeterminación, de me siento hoy o me siento después. Existe la posibilidad del cambio de sexo a menores resultas en sentencias del TC (sentencia del Pleno 18 de julio de 1919) y TS (sentencia de Sala Civil de 17 de diciembre de 1919). Ambas sentencias posibilitan la opción de cambio de sexo de menores. Esta opción se condiciona la acreditación de dos elementos: que se acredite suficiente madurez en la persona menor que quieren sustituir sus documentos en los que acreditan su identidad y su sexo biológico, con la verificación de esa situación estable de transexualidad, sin exigir un tratamiento.

-La Ley Tras plantea que ese cambio de identidad se realice sin documentos médicos acreditativos. ¿Qué opina?

-Es necesario que se acredite la madurez y no esa libertad de poder decir: Voy hoy, sin periodo mínimo, y me siento de una manera y dentro de unos días, puedo ir de nuevo porque me siento de otra manera. El concepto sentido no es un concepto jurídico. Además, entendemos que es contraria al interés de los menores. El cambio de sexo es una decisión trascendente en la vida y no se puede tomar alegremente. Nos parece que lo más prudente, en procedimientos legales, es escuchar a especialistas.

-¿La tramitación por la vía urgente lo impide?

-Claro. No hay debate. No se discute. En otros Estados donde ya se ha legislado ya (Canadá, Reino Unido, Finlandia y Suecia) se han dado cuenta de que hay que dar marcha atrás en la hormonación en menores de edad. Hay estudios internacionales que ya avalan que la disforia de género se puede superar en un porcentaje alto. La pubertad es una etapa de confusión, de todo. Queremos debatir.

-Las personas trans se sienten discriminadas, y ven en esta ley un avance en sus derechos. ¿Qué opina?

-Nadie quiere que ninguna persona se sienta discriminada, ni por su condición sexual ni por su forma de vestir; ni por cómo y a quién quiera querer. Esto está claro.

-¿Ha chocado el feminismo con las personas trans?

-El feminismo quiere que todos vivamos en una sociedad armónica y respetando los derechos. Nosotras somos aliadas de las personas transexuales porque son mujeres. Intentar enfrentarnos porque estamos disconformes, pues no. No confundamos.

-¿Puede analizar algunos artículos?

-Por ejemplo: conceptos y definiciones. Se confunde sexo (biológico) con género (concepto de analítica para ver cómo se construye la sociedad entre mujeres y hombres). No se puede omitir el concepto sexo porque, si hacemos una analítica, ¿cómo desagregamos por sexo? por ejemplo, para poder saber el análisis de género obligatorio de las leyes. Todo se derrumbaría. Hay términos que no existen jurídicamente como identidad de género. Estamos hablando cuestiones muy importantes y con mucha trascendencia. En lo referido a las terapias: Es un tema de salud y habría que estudiarlo con los especialistas de la salud, al igual que ocurre con el apartado de educación. Y tener en cuenta las consecuencias, por ejemplo, de al compartir espacios públicos que son exclusivos de mujeres; y de la competición en el deporte. Respecto a la infancia, el interés de los menores debe prevalecer.

-¿Muchas dudas?

-Hay dudas en este proyecto. Debe legislarse con prudencia y conociendo las consecuencias. De lo contrario, veremos recursos de constitucionalidad; y unas barbaridades de tramitación que no favorecen porque, en medio, se quedan víctimas. Las mujeres no somos un colectivo somos más del 52% de la población.