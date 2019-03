¿La Luna es de colores?

Andrew Mccarthy, famoso astrofotógrafo, ha presentado en su espacio de Reddit una impresionante imagen de la luna a color. La imagen se basa en más de 150.000 fotos cuyo objetivo era representarla con sus colores ocultos de acuerdo a la concentración de minerales. Esta escala cromática escondida en el satélite de la Tierra estaría tras el propio brillo de la luz del sol en la superficie lunar. Aquí con gran resolución.

El famoso divulgador científico, Álex Riveiro, que habitualmente aclara dudas de los usuarios sobre astronomía, ha explicado en un hilo en su cuenta de Twitter algunos detalles sobre la sorprendente imagen:

"Sois bastantes los que me habéis preguntado por esta fotografía de un astrofotógrafo llamado Andrew McCarthy. Es el resultado de 150.000 fotografías de la Luna. Pero, ¿es una representación real de nuestro satélite? Hasta cierto punto, en realidad, sí que lo es", ha comenzado Riveiro.

"Lógicamente no vemos la Luna así. La Luna tiene el aspecto que podemos ver cualquier noche. Los colores representan la concentración de diversos minerales. Esas tonalidades, hasta cierto punto existen. Nuestros ojos no son tan sensibles al color y por eso no los vemos", añade para expresar que los colores sí existen realmente.

"Esas tonalidades quedan ocultas detrás del propio brillo de la luz del Sol en la superficie de la Luna. En realidad, incluso si estuviésemos mucho más cerca de la Luna, tampoco apreciaríamos ese color. Pero está ahí, son sus tonalidades. Simplemente aquí están muy exagerados", aclara en referencia a sí es cuestión de la distancia con la luna.

Para finalizar sintetiza que el color habitual de la Luna es el que vemos siempre que esté visible, "pero si pudiésemos ver los colores de una forma mucho más intensa, seguramente veríamos algo parecido a lo de esa imagen tan espectacular", finaliza Riveiro.