Mariano Barbacid: "En modelos animales hemos logrado frenar el cáncer de páncreas"

El doctor Mariano Barbacid, investigador y oncólogo de reconocido prestigio internacional, es una figura clave en los avances frente al cáncer: Hace 40 años logró aislar el primer oncogén humano e identificar la primera mutación asociada con el desarrollo del cáncer. Durante el congreso médico-científico que celebra la Asociación Española de Pancreatología en Sevilla, el doctor Barbacid ha ofrecido esta mañana las claves de sus investigaciones en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO).

-¿Cuáles son las claves en la lucha contra el cáncer de páncreas?

-Es un congreso muy importante desde el punto de vista del abordaje quirúrgico del cáncer de páncreas porque, desgraciadamente, no hay buenos fármacos para tratarlo, de modo que la cirugía toma un papel muy importante. Creo que soy el único ponente en este congreso que trabaja con modelos animales, con ratones.

-¿Puede hablar de sus trabajos?

-Nosotros buscamos dianas. De modo que, al eliminarlas, podemos acabar con el cáncer de páncreas. Ya publicamos hace tres años que eliminando dos dianas, la mitad de los tumores desparecían en modelo experimental, no en seres humanos.

-¿Cómo sigue avanzando para abrir camino a nuevos tratamientos?

-Estamos avanzando en esta vía; de modo que hemos encontrado otra diana más y ahora parece que todos los modelos experimentales en ratones no crecen.

-Tras este nuevo hallazgo. ¿Cuál es el siguiente paso?

-Podemos eliminar cualquier diana manipulando el genoma del ratón, pero para llegar a la clínica tenemos que contar un fármaco. Si no tenemos un fármaco no podemos manipular el genoma de los pacientes. Y aquí es donde está el reto y el parón porque no podemos llegar a la clínica.

-¿Por qué?

-Desgraciadamente contra una de las dianas que hemos identificado no existen fármacos. Mientras no exista un fármaco contra esa diana, pues no se podrá llegar a la clínica. Ese es reto.

-Y este desafío. ¿Depende de la industria farmacéutica?

-Nosotros estamos trabajando en ello para buscar cómo atacar a esa proteína para eliminarla, pero el que tiene que desarrollar la química y la farmacología es la industria farmacéutica. Estamos ya en contacto con alguna compañía.

-¿Cuándo se podrá contar un nuevo tratamiento?

-Estamos hablando de un periodo de cinco u ocho años mínimo. Es lo que se tarda en desarrollar un fármaco. El paso del modelo experimental a la clínica puede tardar cinco, ocho o diez años.

-Todas las miradas están puestas en el Covid. ¿Está afectando a la investigación del cáncer?

-Me consta que se ha reducido mucho los tratamientos y sobre todo la atención temprana de los tumores. En cuanto a financiación, nosotros tenemos una financiación muy buena de la Fundación CRIS Contra el cáncer. Nos está financiado la mayor parte del trabajo de nuestra investigación en cáncer. No nos podemos quejar gracias a ellos. La financiación del Ministerio sigue siendo limitada, pero gracias a la Fundación CRIS, y antes, a la Fundación de la Asociación Española contra el Cáncer, seguimos trabajando.

-¿Cómo se aborda el cáncer de páncreas?

-Con cirugía y también con quimioterapia. Pero los fármacos que hay son antiguos. El fármaco más usado se descubrió en el año 93. Son tratamientos muy antiguos con una eficacia muy limitada. La la cirugía es muy complicada, y sobre todo, porque el cáncer de páncreas no avisa; y cuando lo hace, ya es tardío.

-En el abanico del cáncer. ¿Es el de peor pronóstico?

-El cáncer de páncreas es, junto al glioblastoma multiforme, el tumor con peor supervivencia. El cáncer de páncreas ha sobrepasado al cáncer de mama en cuanto a mortalidad, en estos momentos. Hay mucho cáncer de mama pero ya se cura en más del 90%. El cáncer de páncreas se cura en menos de un 5%. Es muy grave. La incidencia es pequeña porque prácticamente no se cura. Si se coge a tiempo, la cirugía sí lo cura.

-En otros cánceres, como el de pulmón, sí se ha avanzado. ¿Es muy complicado el tumor maligno en el páncreas?

-En cáncer de colon, con las colonoscopias; el cáncer de pulmón se avanza con la inmunoterapia; pero para el cáncer de páncreas, no hay nada. El fármaco que se utiliza se descubrió hace treinta años. Es un tumor muy complicado.

-Su equipo es puntero. Muchas esperanzas están depositadas en sus avances. ¿Por qué no hay nada aún en cáncer de páncreas pese a los hallazgos científicos?

-Nosotros descubrimos el H-Ras en el año 82 y el primer fármaco contra estos oncogenes se aprobó el año pasado; es decir, han tardado 39 años en dar con un fármaco.

-En el Covid-19 ha sido muy diferente, una carrera de investigación sin parangón.

-A veces las cosas van deprisa, y otras no. Todo lo que nos venga de fuera lo podemos atajar de una manera mucho más fácil que aquello que no viene de dentro.