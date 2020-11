Marihuana a siete euros el gramo en los estancos de León

La marihuana ha llegado a los estancos de León. En plena crisis sanitaria provocada por el coronavirus llega a España el cannabis a siete euros el gramo. Si hace poco Sanidad hablaba de los aspectos perjudiciales de los vapeadores, ahora llega esta droga que para muchas personas y países, tiene beneficios terapéuticos.

Esta nueva comercialización según ha avanzado Diario de León, llega tras uno de los muchos vacíos legales que tiene la ley. Aunque la marihuana está prohibida en España, las triquiñuelas han hecho que sus consumidores puedan adquirir las marcas más demandadas como Amnesia, Watermelon o Crítica.

El vacío legal al que nos referimos es que el cannabis está considerado droga si contiene la sustancia psicoactiva denominada THC (delta-9-tetrahidrocannabinol). En el caso de que no contenga dicha sustancia, no altera la mente y, por tanto, se considera droga blanca y puede comercializarse y consumirse. Es más, la marihuana que se vende en los establecimientos de León, tienen la categoría de "producto cosmético y no se recomienda su consumo".

El cannabis como arma terapéutica

Tiene muchos detractores pero como afirman los propios comerciantes de los estancos, "se consume mucho y tiene uso terapéutico". En este sentido, el Observatorio Español de Cannabis Medicinal (OECM) realizó un estudio en el que relacionó la marihuana con el tratamiento médico.

Para empezar, siempre que se vaya a utilizar con fines medicinales hay que conocer su composición en cannabinoides, es decir, los principios activos. Entre ellos, hay que prestar mucha atención al THC, principal psicoactivo y que es el componente que está prohibido en España, y el cannabidiol o CBD, que es un potente antiinflamatorio y antioxidante. Este tipo de compuestos depende del tipo de planta, la forma de cultivo y su extracción.

En cuanto a aspectos relacionados con tratamientos médicos, la marihuana ha demostrado ser buena para la lucha contra el dolor. Además, otros estudios que se están llevando a cabo como el realizado por Cristina Sánchez, Profesora Titular de Bioquímica y Biología Molecular en la Universidad Complutense de Madrid, confirman, en ratones, los efectos antitumorales de los cannabinoides en el cáncer de mama.

Desde la OECM advierten que "cada vez hay más pacientes automedicándose sin seguimiento, ni pauta médica, y eso tiene que acabar. Para mí es lo más grave y urgente", por lo que se debe regularizar esta cuestión de inmediato.