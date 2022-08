Mario Biondo fue asesinado por autores 'desconocidos', según la Justicia italiana

En el año 2013, el aquel entonces marido de la periodista Raquel Sánchez Silva, Mario Biondo, aparecía muerto en extrañas circunstancias en el domicilio que ambos compartían en Madrid. Ahora, tras un sinfín de informes e investigaciones llevadas a cabo por la Justicia italiana la conclusión es que el cámara podría haber sido asesinado.

"Los elementos que se extraen del expediente del Ministerio Público sugieren que Mario Biondo fue asesinado por manos desconocidas y posteriormente colocado en otra posición para simular un suicidio”, según el juez Nicolla Aiello.

De esta manera, la familia de Biondo ve apoyada la teoría que siempre han defendido desde la pérdida de su hijo: que Mario no se quitó la vida, sino que se la arrebataron. Una versión que choca directamente con las investigaciones que se llevaron a cabo en España, donde el caso quedó cerrado concluyendo que la causa de la muerte no fue violenta, y que se trató de autolisis.

"Él no se suicidó, no era un drogadicto, no murió en un juego erótico. No sabemos quién lo mató, pero al menos le hemos devuelto la dignidad", declaraba su madre, Santina Biondo, tras conocer este nuevo veredicto.

¿Significa esto que se reabrirá el caso en España?

A pesar de las nuevas informaciones que se han aportado en el proceso judicial en Italia, parece improbable que el caso se reabra en nuestro país, ya que no existen contradicciones relevantes que pudieran justificarlo.

Sin embargo, la familia del cámara sí ha manifestado su intención de apelar a la Justicia española y continuar esta línea de la investigación.

Dobbiamo muoverci in Spagna con l'aiuto delle Autorità italiane competenti — Santina Biondo (@SantinaBiondo) August 1, 2022

El principal problema para seguir indagando en qué pudo suceder realmente aquella noche en la vivienda de Mario Biondo es que, debido al tiempo transcurrido desde su defunción, y a la inexistencia de pruebas que marquen una línea por la que seguir, la propia Justicia italiana no ve elementos a los que poder aferrarse para resolver quién pudo haber cometido el crimen (en caso de confirmarse la teoría).

El juez Nicolla Aiello asegura que "En el momento del hallazgo del cadáver, en la inmediatez de los hechos, deberían haberse realizado actividades de investigación (interceptaciones ambientales y telefónicas, adquisiciones de registros telefónicos) que de haberse dispuesto con prontitud en el momento inmediatamente posterior al descubrimiento del cadáver, podrían haber permitido la obtención de elementos de extrema relevancia".