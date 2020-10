Obliga a su novio a casarse yendo a su trabajo con traje de novia y el cura

Desde que cualquiera puede realizar vídeos con el móvil asistimos continuamente a escenas esperpénticas que, a pesar de los protagonistas, se hacen virales en las redes sociales.

Una de las últimas grabaciones que ha sorprendido a más de uno, es la de una chica joven vestida de novia que llega al trabajo de su pareja con el fin de casarse al instante.

La situación no pasa desapercibida porque, además de ir vestida de novia, junta a ella camina un sacerdote y una dama de honor (con ramo de flores incluido), instándole a que, si no se casaba en ese mismo momento con ella terminaría su relación.

La historia

Los hechos sucedieron en Las Vegas (Estados Unidos), cuando una usuaria de TikTok paseaba por un supermercado. De repente, surge una mujer vestida de novia que caminaba apresurada por los pasillos del lugar.

La testigo decidió seguir a la comitiva filmando lo que sería una escena que nadie olvidaría en el lugar porque, según explicó en su perfil, "no todos los días te encuentras con una novia en el supermercado acompañada de un sacerdote".

En el vídeo se puede ver cómo la novia se acerca a un joven quien, al parecer, es empleado del supermercado, mientras mientras le increpa y exige que se deben casar al instante o la relación se termina. Entre gritos, se escucha a la novia recriminar a su pareja haberle pedido matrimonio y no cumplir con su palabra.

"Me pusiste este anillo en mi dedo hace dos años y es hora de hacerlo o salir. Nos vamos a casar ahora mismo o me voy. Estoy fuera, he terminado", le grita.

Tras unos instantes, el resignado novio sigue a su pareja fuera de la tienda para realizar esa boda improvisada; eso sí, en tono bajo murmuraba que alguien podría haberle avisado antes de esta situación.

Viralidad

El video (en dos partes) ha tenido tal éxito que ya se ha reproducido en las redes sociales con mas de 6,3 millones de visualizaciones tan solo en TikTok, donde lo subió la testigo improvisada. Por el momento se desconoce el desenlace de esta "trágica" historia de amor (no se ha conseguido una tercera parte).

Según los expertos, cuando no hay interés en formalizar legalmente una relación las señales son evidentes y uno mismo no se debe engañar. Mucho menos presionar o creer que la pareja cambiará de parecer. Se puede establecer un ultimatum, claro está, pero solo obligará a la pareja a dar un paso que no quiere: por compromiso, por el "tiempo perdido", pero no por la mejor de las razones que es el convencimiento. Y sí, pueden casarse, pero corren el riesgo de ser infelices.