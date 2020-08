Directores de los centros educativos afirman que preparar este curso marcado por el coronavirus está provocando "un sobreesfuerzo enorme" para unos equipos directivos que ya de por sí en septiembre suelen duplicar su trabajo y, además, no esconden su temor a que haya pronto algún contagio.

A pocos días del arranque del curso escolar, Efe entrevistó al presidente la Federación de Asociaciones de Directivos de Centros Educativos Públicos (Fedadi), Raimundo de los Reyes, y al director de un centro de educación de personas adultas, el del CEPA madrileño Sierra Norte de Torrelaguna, Diego Redondo. "Ofrecer garantías, si lo interpretamos en términos absolutos, es algo realmente difícil, por no decir imposible", comenta De los Reyes, que insta a promover planes que ofrezcan "la mayor protección posible". No obstante, recalca que, si en algo son especialistas los directivos escolares, es "en hacer posible lo que no lo parece".

Las últimas noticias sobre bajadas de la ratio de alumnos por aula en algunas enseñanzas y la promesa de más profesores "tranquiliza un poco, aunque está el temor de que haya pronto casos de Covid en los centros", enfatiza por su lado Redondo. "Podemos confiar en los directivos y en su profesionalidad, también en la del conjunto de los docentes, que han de reformular sus planes de trabajo en función del plan de contingencia que finalmente sea de aplicación en cada centro", subraya el presidente de Fedadi. Uno de los principales problemas que detecta es "la reducción de la presencia simultánea de personas en un espacio reducido, como es el aula".

Si se promulga la prohibición de celebrar reuniones de más de diez personas, "ése debería ser el número de referencia para un alumnado que debe permanecer seis horas cada día en su aula, pero a nadie escapa que esta sería una reducción de ratio insoportable para nuestro sistema", dice.

Propone determinar la capacidad del sistema para reducir la ratio en los distintos niveles y, una vez agotada esta posibilidad, por la imposibilidad de contratar más profesionales o habilitar más espacios, implantar sistemas que actúen sobre la ratio, como la semipresencialidad, que se está anunciando en algunas comunidades.