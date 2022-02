Pablo Iglesias e Irene Montero recurrirán la sentencia por el acoso a sus hijos

El exvicepresidente Pablo Iglesias y la ministra de Igualdad, Irene Montero, recurrirán la sentencia que absuelve al periodista de Ok Diario Alejandro Sanmiguel Entrambasaguas del supuesto delito de acoso a los hijos.

Así lo ha trasladado el propio Iglesias en un comentario en Twitter sobre el fallo judicial, en el que expresa que "duele en el alma la impunidad" y la "sensación de que, si no fuéramos nosotros, todo sería diferente".

Contra el criterio de la fiscalía que pedía un año de cárcel, el juez determina que nuestros hijos no fueron acosados por el “periodista” de OK Diario. Recurriremos pero duele en el alma la impunidad y la sensación de que, si no fuéramos nosotros, todo sería diferente pic.twitter.com/BOYBYUzHHj