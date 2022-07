La Policía Nacional advierte de este nuevo fraude en Whatsapp

A lo largo del día llegan miles de mensajes a través de la red social de WhatsApp. Una aplicación que aporta confianza y seguridad a sus usuarios pero en la que el fraude online se ha colado. ¿Te ha escrito alguna vez un familiar desconocido pidiéndote dinero? Si es así, no contestes. Se trata de una estafa.

La Policía Nacional ha advertido a través de las redes sociales de un intento de fraude online que miles de usuarios han denunciado durante las últimas semanas.

“Hola, como estás cariño. Te escribe alguien que siempre te recuerda con mucho cariño desde fuera del país... Adivina quién soy??”. Con ese mensaje comienza el inicio de una estafa en la que, si la víctima cae, el estafador seguirá la corriente. Con la excusa de que necesita volver al país y tiene un problema en el aeropuerto, le pedirá a su víctima una transferencia bancaria para volver a España. Un timo en el que sin duda muchos, fuera de las falsas intenciones del que está tras la pantalla, creen.

Ante esto la Policía Nacional recomienda a los usuarios "no picar, reportar y bloquear al contacto de inmediato". Aunque, son muchos los que, sin caer en el fraude, entablan conversación con el estafador para reírse de ellos.

La Guardia Civil explica con claridad en su página web este tipo de fraude online, conocido como timo de familiar y/o grúa: "Elegida una víctima, normalmente de avanzada edad y sola, el autor o autores recaban datos personales y familiares de la misma, bien por los vecinos o simulando una encuesta estadística. Entre los datos que les interesa saber figuran algunos tales como, si tiene hijos, o familiares directos, especialmente fuera de esa localidad, o en otros países, así como datos de interés de los mismos, coches, hijos, empleo etc." Una vez tienen los datos que necesitan "le solicitan, bien una cantidad de dinero, la cual no suele ser muy elevada para no levantar sospechas". Por último, una vez conseguido el dinero desaparecen.

Además advierten que "en ocasiones, la estafa esta acompañada de un hurto, ya que aprovechando en algunos casos la confianza que da el hecho de aparentar conocer perfectamente al familiar aludido, o el hecho del nerviosismo ante un accidente de tráfico, hacen que la víctima les facilite el acceso al domicilio, momento en el que, aprovechando un descuido de la víctima, o cuando esta va en busca del dinero, suelen apropiarse de algún objeto de valor del interior de la vivienda".

La Guardia Civil aclara también a través de su web que "se considera delito de estafa cuando la cuantía de lo defraudado excede de los 400 euros. Si el valor de lo estafado es inferior a 400 euros estaremos ante una falta de estafa".