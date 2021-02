Prepara tu terraza para la primavera con estas prácticas mesas plegables

Se acerca la primavera, esa preciosa época que el año pasado no pudimos disfrutar como nos hubiera gustado. De hecho, con marzo y abril a la vuelta de la esquina, tampoco vemos que nuestra normalidad anterior a la pandemia se establezca en nuestros planes primaverales, por lo que si tenemos la suerte de contar en casa con zona ajardinada o un pequeño espacio al aire libre, este es el momento perfecto para sacarle partido, poniéndole mimo a ese rincón en el que disfrutar de una taza de café, un vino o la lectura de un buen libro. Veamos algunas mesas y sillas plegables perfectas para el exterior, para nuestro patio, jardín, terraza o balcón ¿te animas?

Quien tenga la suerte de contar con una terraza amplia o jardín en casa probablemente no tenga problema de espacio, pero sí es verdad que la opción de comprar muebles de exterior plegables facilita mucho las cosas.

Mesa plegable y sillas blancas para la terraza

Empezamos viendo una opción muy típica y clásica, estas sillas apilables blancas que forman conjunto con una mesa plegable blanca, que abierta queda bastante amplia y cerrada no ocupa apenas sitio. La puedes dejar en una parte de tu terraza sin que moleste o quite mucho espacio.

Su precio desde 65,89€.

Mesa plegable estable

Si te gustan las mesas grandes pero te resultan un poco incómodas tenerlas de forma perenne en tu terraza, la opción de comprar una mesa plegable te vendrá genial. Lo bueno de este tipo de muebles de exterior es que se pueden transformar, por si en cualquier ocasión necesitas una mesa extra en algún sitio.

Ponle un mantel a tu gusto si quieres tapar la estructura, es sólida y consistente, perfecta también para celebraciones y barbacoas.

Su precio ahora 34,99€.

Mesa de madera pequeña plegable

Esta pequeña mesa auxiliar de madera es una monada y además un mueble bastante práctico. Si por ejemplo no tienes una gran terraza pero sí un balcón que quieres aprovechar y usar más, la altura y tamaño de esta mesa serán perfectos para ello.

Puedes tenerla siempre abierta, ya que es apta para exteriores, y podrás tenerla de soporte de plantas o macetas que te ayuden a decorar ese rincón. Pero además, es ideal para disfrutar de un refresco o tenerla junto a alguna silla baja o puf para disfrutar de un rato al aire libre sin salir de casa.

Si en cambio, cuantas con una terraza o zona ajardinada, te vendrá genial como auxiliar junto a un sofá o sillón, junto a las hamacas de un solarium o para situarla en cualquier esquina y decorarla. Al ser de madera, concretamente de acacia, tiene una estructura estable que además podrás reutilizar en interior si te apetece. Tienes también las sillas a conjunto por si quieres el pack completo.

Su precio 36,95€.

Sillas y mesa de madera plegables para el balcón

Esta opción te encantará y es que este tipo de mesa plegable no puede ser más práctica. Si tienes terraza o balcón este conjunto plegable de madera es lo que estás buscando. La mesa no ocupa literalmente nada al plegarla, ya que se queda pegada a la baranda y no te quitará nada de espacio.

Para disfrutar de un desayuno con vistas o tomar el fresco en las noches de primavera-verano.

Su precio desde 86,00€.

Mesa suspendida plegable de balcón

Esta mesa te ofrece las mismas funciones que la anterior pero es de otro material, concretamente esta mesa plegable de metal está compuesta de acero pero lleva revestimiento de plástico para mayor durabilidad y resistencia. Muy específica para zonas exteriores, para soportar las inclemencias del clima.

Esta mesa suspendida es estable, duradera y resistente a la intemperie, por lo que será un elemento de tu terraza muy práctico y útil, tiene una estructura robusta que le permite poner también flores, libros o bandejas, entre otras cosas.

Su precio 40,95€.

Mesa de cóctel plegable

Si estás buscando un mueble auxiliar de jardín plegable y alto, no pierdas de vista esta mesa de cóctel que puedes guardar en cualquier lugar cuando no la uses. Las mesas de cócteles no tienen quizás un uso cotidiano, por ello esta opción es más que válida. Puedes ponerle también un mantel para tapar la estructura y te quedará perfecta para una ocasión especial.

Su precio 39,95€.

Mesa cervecera de madera plegable

Esta mesa larga de jardín plegable es todo lo que estás buscando si te gusta disfrutar de la familia y los amigos en el jardín de casa. Además tiene el hueco para ponerle la sombrilla y así crear sombra los días de más calor.

Lo mejor que tiene esta mesa plegable es que se ajusta la altura, como mesa más alta o de comedor. Su madera es robusta y maciza y la estructura está lacada, con bordes esmaltados.

Su precio 79,95€.

Mesa auxiliar plegable de ratán y acero para jardín

No podíamos hacer un listado de muebles de jardín sin incluir ninguno de ratán. El tamaño de esta mesa auxiliar es de 40x40x40cm, ideal para espacios al aire libre y muy combinable con los elementos de jardín. Su estructura es a la vez ligera y resistente, muy fácil de plegar y por lo tanto de transportar y almacenar.

Quedará genial si lo combinas con muebles del mismo estilo, pero también como auxiliar en cualquier rincón de tu terraza.

Su precio 42,99€.