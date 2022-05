¿Puedo aparcar en una salida de garaje sin señal de vado?

Tener coche y conducir con frecuencia por la ciudad puede convertirse en algo muy complicado. Ya que implica lidiar con los atascos, con las conductas temerarias de otros vehículos y sumarle la dificultad para aparcar si no se dispone de garaje. Hay muchas personas que cada día después del trabajo tienen que dar vueltas por el barrio hasta que encuentren un hueco para poder estacionar. Y hay una pregunta que se repiten a menudo los conductores en estas situaciones. Si hay una entrada a un garaje que no tiene señal de vado, ¿se puede aparcar en él?

Hay muchos garajes comunitarios que no tienen una señal de vado en la entrada y salida de este y por lo tanto no está anunciado que no se pueda aparcar en ese hueco. Pero la realidad es que aunque no haya una señal de vado no se puede estacionar nuestro vehículo ahí. Así lo dice el artículo 91.1 del Reglamento General de Circulación: "La parada y el estacionamiento deberán efectuarse de tal manera que el vehículo no obstaculice la circulación ni constituya un riesgo para el resto de los usuarios de la vía". Por ende, aunque no haya una señal que señalice el vado, si un conductor aparca ahí su coche puede que le sancionen.

¿Cuáles son las multas de tráfico más comunes?

Por dejar estacionado el vehículo de una forma irregular o en una zona prohibida son las formas más comunes que tienen los conductores en la ciudad de ser multados. Estas infracciones tienen una sanción que puede ir desde los 80 hasta los 200 euros. Aunque si se paga en el período voluntario, que comprende los primeros 20 días desde que se notifica la denuncia, solo habría que abonar el 50%.

Entre las sanciones que marca el Reglamento General de Circulación, estas son algunas de las más cometidas por los conductores:

Estacionar el vehículo dejando mucho hueco con el bordillo tiene una multa de 80 euros.

tiene una multa de 80 euros. Si dejas el coches aparcado en doble fila la infracción cuesta 200 euros.

la infracción cuesta 200 euros. Pararse en una zona dedicada exclusivamente al estacionamiento y parada de vehículos urbanos conlleva una sanción de 200 euros. Así que si te detienes unos minutos en la parada del autobús podrías tener que pagar esa multa.

conlleva una sanción de 200 euros. Así que si te detienes unos minutos en la parada del autobús podrías tener que pagar esa multa. Estacionar en un vado o en un lugar donde esté expresamente prohibido aparcar también será sancionado con 200 euros.

¿Se pueden recurrir las multas de aparcamiento?

Sí, pero se recomienda que se esté muy seguro de que puedes 'librarte' de ella porque si la recurres perderás el derecho a abonar solo el 50% en el período voluntario.

Que la señal que indica que has cometido la infracción no pueda verse bien (por un árbol, por ejemplo) o que haya algún dato erróneo en la multa (dirección, matrícula del vehículo, nombre y apellidos del infractor) puede hacer que la sanción quede sin efecto.