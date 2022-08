Renfe refuerza el personal de atención al cliente ante el inicio de los abonos gratis

Renfe está reforzando el personal de atención al cliente en la gran mayoría de las estaciones de Cercanías, Rodalies y Media Distancia de todo el territorio nacional, con motivo de la entrada en vigor de los abonos gratis, que se podrán utilizar desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre del presente año.

En total, Renfe ha contratado a 851 nuevos trabajadores (algunos de ellos a través de su filial LogiRail), que cubrirán puestos de atención al cliente tanto en la mayoría de las estaciones del territorio nacional como en el call center, como medida de refuerzo del personal de Renfe de cara a la adquisición y utilización de los nuevos abonos gratuitos de Cercanías, Rodalies y Media Distancia.

Se trata de un contrato eventual de dos meses, prorrogable en función de las necesidades de la compañía. Los nuevos trabajadores se encuentran en pleno proceso formativo para guiarles en el funcionamiento y contenidos de las actividades en las estaciones, donde la mayor parte de ellos desarrollarán la prestación de los servicios requeridos.

La incorporación del personal ha comenzado este miércoles para tenerlo todo a punto de cara al 1 de septiembre, día de inicio de la utilización de los abonos gratuitos de Renfe.

Comienza la adquisición de abonos gratuitos

Los usuarios de Renfe pueden adquirir los abonos gratis de Cercanías, Rodalies y Media Distancia desde este miércoles y durante toda la vigencia de la medida, hasta el 31 de diciembre de 2022.

El Gobierno aprobó el pasado 1 de agosto bonificaciones del 100% en el transporte ferroviario de Cercanías y Media Distancia de Renfe a los usuarios recurrentes, para ayudar a hacer frente al alza de los precios como consecuencia de la guerra en Ucrania, y para fomentar el transporte público y reducir el uso del vehículo privado, lo que contribuirá a disminuir nuestra dependencia energética y la huella de carbono.

Renfe ha puesto en marcha toda una operativa para ofrecer a los usuarios, de una manera rápida y sencilla, los nuevos abonos gratuitos. Los viajeros pueden encontrar toda la información en renfe.com, donde se explica paso a paso el procedimiento para obtener este nuevo título multiviaje gratuito, así como sus condiciones de utilización.

Más de 331.000 usuarios registrados

Para agilizar la adquisición de los abonos, es conveniente el registro previo a través de las aplicaciones móviles o páginas web de Renfe. Una vez registrados, los clientes podrán adquirir sus abonos desde este miércoles, siendo válidos para viajar entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre. Hasta ahora se han registrado ya más de 331.000 usuarios.

Los viajeros que no se hayan registrado a través de la web o apps de Renfe, pueden adquirir el título en las oficinas de venta o máquinas autoventa de las estaciones de Renfe, presentando su NIF, NIE o pasaporte, ya que los abonos son personales e intransferibles.

Para adquirir el abono, aunque es gratuito, es necesario depositar una fianza de 10 euros para cada núcleo de Cercanías y Rodalies, y de 20 euros para cada servicio de Media Distancia Convencional. El pago con tarjeta permitirá que la devolución de la fianza se haga de forma automática (una vez finalizado el período de validez) cumpliendo las condiciones del mismo, es decir realizar 16 desplazamientos en estos 4 meses.

Para facilitar la comunicación con los clientes, Renfe ha puesto en funcionamiento una línea telefónica específica, 91 919 15 67, para informar de estos abonos gratuitos

Descuentos en abonos Avant

Asimismo, los servicios Avant van a contar con un descuento del 50% para los usuarios recurrentes, que se aplica a todos los títulos multiviaje Avant (Abono Tarjeta Plus, Tarjeta Plus 10 o Tarjeta Plus 10-45), que se vendan entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2022, con condiciones de uso específicas adaptadas al período de bonificación establecido.

Además, se crean unos nuevos abonos comerciales con condiciones similares a los Avant, para las rutas de alta velocidad en las que no existan OSP ni Acuerdos Marco y el tiempo de viaje sea de menos de 100 minutos. Estos bonos tendrán una bonificación del 50% durante su periodo de vigencia.