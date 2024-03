El Festival Rock in Rio Lisboa 2024 celebra su 20 aniversario

Rock in Rio Lisboa celebra su 20º aniversario en 2024 con una edición que promete ser histórica. El festival, que tendrá lugar los días 15, 16, 22 y 23 de junio, en la nueva Ciudad del Rock ubicada en el Parque Tejo-Lisboa, se prepara para recibir a un público de hasta 20.000 personas con una oferta musical sin precedentes en el Escenario Galp.

Este año, el Escenario Galp ha experimentado un gran crecimiento, tanto en tamaño como en protagonismo, reflejando la estrategia de Rock in Rio de equilibrar la importancia entre sus escenarios. Esta expansión permite al escenario acoger a artistas de renombre internacional y lo mejor del talento nacional, prometiendo ser el punto de encuentro para los aficionados a la música que buscan la emoción de una experiencia colectiva e inolvidable.

El cartel del Escenario Galp se enriquece con la inclusión de artistas de la talla de James, Lukas Graham, Jake Bugg, Luísa Sonza, Pedro Sampaio, Europe, Hybrid Theory, Filipe Karlsson, Anselmo Ralph, Pluto, Carolina de Deus, Soraia Ramos, y los DJs Diego Miranda y KURA. Esta selección de géneros abarca desde el rock hasta el pop, pasando por el hip hop, trap y sonidos electrónicos, garantizando que cada noche termine en una gran celebración.

El festival comenzará el 15 de junio con una inolvidable noche de rock, destacando las actuaciones de la icónica banda sueca Europe y el talento nacional de Hybrid Theory y Pluto. Europe, conocidos mundialmente por su éxito "The Final Countdown", se encuentran en un momento álgido de su carrera, continuando con una gira europea que culmina con actuaciones en lugares emblemáticos como el London Palladium.

Hybrid Theory, por su parte, promete revivir la energía y emoción de Linkin Park, una de las bandas más icónicas que han pisado Rock in Rio Lisboa, ofreciendo un homenaje al eterno vocalista Chester Bennington. Su éxito y la calidad de sus actuaciones han consolidado a Hybrid Theory como la mejor banda tributo a Linkin Park, asegurando una noche de rock inolvidable.

El 16 de junio, el festival ofrece una atmósfera más íntima con la música de Lukas Graham y Jake Bugg, y se suma el talento emergente de Carolina de Deus, cuyo debut ha capturado la atención del público portugués, así como la energía indiscutible del DJ Diego Miranda.

Los días 22 de junio, James y KURA actuarán; y el último día 23, veremos a Luísa Sonza, a Pedro Sampaio, Anselmo Ralph y a Soraia Ramos sobre el escenario.

