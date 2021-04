Sanidad pide parar la venta y el uso de mascarillas con grafeno

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios ha solicitado como medida de precaución que no se usen y vendan mascarillas con grafeno tras haberse publicado por parte de las autoridades sanitarias de Canadá diferentes informaciones sobre posibles riesgos en estas protecciones de este material compuesto por carbono puro.

Por lo tanto, ha pedido el cese voluntario de la comercialización de las mascarillas quirúrgicas tipo IIR con biomasa de grafeno a la empresa importadora y distribuidora que vende estas protecciones que fabrica Shandong Shenquan New Materials Co. Ltd, China en España. Asimismo, la Agencia del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España está haciendo una investigación al respecto y recomienda que no se utilicen las mascarillas que tengan grafeno en su composición.

Dentro de la investigación, se está estudiando el riesgo potencial que puede tener para las personas la inhalación de las partículas de grafeno por la utilización de las mascarillas quirúrgicas y el riesgo que, en ese caso, puede suponer de cara a su salud. Por ello, se recomienda la no utilización de mascarillas quirúrgicas que contengan esta sustancia.

Varios lotes detectados

Hace varios días, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios pidió al Ministerio que comprobara la toxicidad de las mascarillas FFP2 que se han estado utilizando los centros sanitarios porque el grafeno es un material que está compuesto por átomos de carbono para uso industrial. Castilla y León paralizó la distribución de varios lotes y se han detectado otros en Madrid y Sevilla.

Los problemas con el uso y la venta de las mascarillas vuelven a aparecer debido a este material que se encuentra en las mismas. Hace varios meses, se debatió la reducción del IVA de estas protecciones y solamente se consiguió que se redujera el de las quirúrgicas porque el de las FFP2 siguen con el mismo tipo impositivo. También, numerosos científicos, asesores, investigadores o sanitarios se han referido desde el pasado mes de marzo de 2020 cuando estalló la pandemia del coronavirus, a diversos tipos para que se protejan las personas. En primer lugar, las quirúrgicas, después las FFP2 e incluso, las FFP3.

Además, una normativa estatal ha señalado que es obligatorio llevar las mascarillas en la playa o en el campo aunque se esté sólo. Todo esto, ha generado una polémica importante en las autonomías porque hay algunas que piden que, en esos lugares, no se utilicen si hay distancia de seguridad. El Gobierno está abierto a estudiar la modificación de esta norma. Por último, hubo en la primera ola del coronavirus ciertas discusiones sobre el suministro de las protecciones y quiénes eran los distribuidores que las traían a España. Ahora, estos lotes de mascarillas con grafeno vuelven a poner el foco en esta protección.