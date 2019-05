Schwarzenegger es atacado con una patada voladora

La estrella de Hollywood y ex gobernador de California, Arnold Schwarzenegger, fue atacado por la espalda por un joven que le propinó una patada voladora. El hecho ocurrió este sábado en un festival deportivo desarrollado en Sudáfrica.

Schwarzenegger presenciaba el Arnold Classic Africa Festival en Johannesburgo cuando fue golpeado por un sujeto que corrió hacia él se elevó del suelo, y con las dos piernas golpeó en la espalda del actor de Terminator.

En un vídeo que se ha hecho ya viral el atacante cayó al suelo tras el ataque y allí fue sujetado y retirado por guardias de seguridad del evento. Por el momento, el motivo del ataque se desconoce.

Schwarzenegger agradeció la preocupación a sus seguidores y explicó que "no hay de qué preocuparse". "Pensé que la multitud me había empujado, lo que sucede a menudo. Solo me di cuenta de que me patearon cuando vi el vídeo como todos ustedes", señaló el actor en Twitter, mostrando otro vídeo del momento, en el que el robusto actor de acción ni se inmuta.

And if you have to share the video (I get it), pick a blurry one without whatever he was yelling so he doesn’t get the spotlight. By the way... block or charge? pic.twitter.com/TEmFRCZPEA