Solo queda un 3 por ciento de tierra 'intacta' en todo el planeta

Según un estudio publicado recientemente denominado "Frontiers in Forests and Global Change", sólo entre el 2 y el 3 por ciento de la superficie sumergida de la Tierra podría considerarse todavía ecológicamente intacta. Este porcentaje es más bajo que en investigaciones anteriores, las cuales lo estimaron entre el 20 y 40 por ciento, cuando se tuvo en cuenta la pérdida de las especies del hábitat intacto.

También, se redujo las poblaciones de especies y se planteó un enfoque de restauración de especies específicas en un hábitat intacto para recuperar la integridad ecológica de un 20 por ciento de la tierra. Hace tres décadas, las áreas silvestres fueron identificadas como prioridades de acciones de conservación y protección.

Actualmente, sólo ha habido un impulso para definir cómo se mide la vida silvestre, con un enfoque en los hábitats intactos. La integridad de los ecosistemas naturales ha sido reconocida por el Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica en el marco de biodiversidad mundial tras el año 2020, en el que se ha podido observar como un parón en las actividades por la pandemia del coronavirus ha mostrado ciertos beneficios para la naturaleza.

Superficie terrestre libre

Entre el 20 y el 40 por ciento de la superficie terrestre del planeta permanece libre de perturbaciones humanas importantes como son los asentamientos humanos, las carreteras, la luz y la contaminación acústica. En el último estudio, se ha hecho un alcance de los sitios del Criterio C de las Áreas Clave de Biodiversidad, donde una comunidad ecológica intacta tiene el complemento completo de especies que se sabe que se encuentran en un sitio en particular en sus abundancias naturales. Todo ello significa que no se conocen pérdida de animales en esa área.

Los autores han señalado que sólo encontraron entre un 2 y un 3 por ciento de la superficie terrestre de la Tierra calificando como si el Criterio C fueran sitios que están funcionalmente intactos, 10 veces menos de lo que se estimó previamente. Sólo el 11 por ciento de los sitios medidos están cubiertos por áreas protegidas. Muchas son territorios manejados por comunidades indígenas, las cuales juegan un papel crucial en su mantenimiento. Entre ellas, están el este de Siberia, norte de Canadá para los biomas boreales, de tundra, partes de los bosques tropicales de la cuenca del Amazonas, Congo y desierto del Sahara.

A pesar de la situación, todavía se pueden revertir estos datos porque los autores dicen que hasta el 20 por ciento de la superficie terrestre del planeta podría restaurarse a la integridad de la fauna mediante la reintroducción de sólo unas pocas especies en el hábitat intacto restante que permanece sin haber sido tocado por el ser humano.