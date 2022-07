Steven Spielberg graba su primer videoclip: en una sola toma y con un teléfono móvil

'Cannibal' es el sencillo que adelanta el debut como solista de Marcus Mumford, componente del grupo de rock y folk británico Mumford & Sons. Para este vuelo en solitario, el artista ha contado con el apoyo de alguien bien conocido por los amantes del cine y peso pesado de Hollywood desde hace décadas: Steven Spielberg.

Como confirmaba Mumford en redes sociales, esta es la primera vez que el longevo cineasta se ponía detrás de la cámara para rodar un vídeo musical. Además, han querido ir un paso más allá y han usado un smartphone para grabar todo el proyecto. A esto, se le suma que Spielberg apostó por realizar un plano secuencia (toma única) de más de cuatro minutos para el vídeo de 'Cannibal'.

El cantautor británico publicó también algunas imágenes entre bambalinas que han permitido saber cómo lograron llevar a cabo el proyecto, rodado en el gimnasio de un instituto neoyorquino. En ellas se puede ver que para el vídeo usaron una silla de oficina para sustituir al dolly y conseguir los rápidos y fluidos movimientos de cámara que se aprecian en el vídeo. Además, fue el propio Spielberg quien se encargó de guiar la cámara.

On Sunday 3rd July in a high school gym in New York, Steven Spielberg directed his first music video, in one shot, on his phone. Kate Capshaw was the almighty dolly grip. pic.twitter.com/9KUvONG4u3