La UE prepara ya un plan de "biodefensa" contra próximas crisis sanitarias

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, se reunió este domingo por videoconferencia con los consejeros delegados de distintas empresas farmacéuticas para hablar del plan de "biodefensa" que Bruselas quiere poner en marcha contra las próximas crisis sanitarias.

En la reunión participaron las empresas con las que Bruselas ha firmado acuerdos de compra de vacunas contre el Covid-19, que incluyen a BionNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Curevac y Sanofi. El objetivo es crear un programa público-privado de biodefensa para responder a enfermedades y desarrollar vacunas frente a ellas.

"Hoy me reuní por videoconferencia con los consejeros delegados de empresas que fabrican vacunas. El objetivo: nuestra nueva iniciativa para reforzar la preparación sobre biodefensa. Estamos debatiendo cómo abordar las variantes del Covid-19 y aumentar la fabricación, estar mejor preparados para futuras pandemias", indicó Von der Leyen en un tuit al término de la reunión.

