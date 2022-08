Europa pasa por la peor sequía en décadas mientras que la UE advierte de una nueva ola de calor

Varios puntos de Europa están sufriendo su peor sequía en muchísimos años y desde la Unión Europea advierten que se aproxima una nueva ola de calor que traerá altas temperaturas en muchos puntos del continente, por lo que la situación puede incluso empeorar.

Las altas temperaturas y la escasez de precipitaciones están trayendo un panorama a Europa que puede ser más alarmante todavía con el paso del tiempo. Ríos y embalses están bajando sus niveles y dejando al descubierto restos que llevaban muchos años sin salir a la luz. Además de que municipios de países del continente están sufriendo restricciones de agua por la delicada situación.

Si nos fijamos en algunos países europeos, Francia ha pasado por el julio más seco desde 1961 y el Reino Unido desde 1976. Países Bajos también también está sufriendo las consecuencias de la sequía y el ministro de Infraestructuras y Gestión del Agua, Mark Harbers, pidió recientemente a la ciudadanía que tarden menos tiempo en ducharse y no laven el coche ni rieguen el jardín para así ahorrar agua.

España, por su parte, ha vivido el mayo más caluroso de los últimos 58 años y es que no solo este verano ha tenido temperaturas más altas que habitualmente, también en la primavera se vio un aumento del mercurio respecto a otros años. La previsión es que otoño también sea una estación muy seca, aunque si trajera una cantidad importante de precipitaciones podría aliviarse un poco la situación.

Es por ello que con las nuevas olas de calor que llegarán al continente, la Unión Europea toma medidas para proteger a sus estados miembros, pues varios pasan por momentos de sequía nunca vistos en las últimas décadas. La UE ha puesto el foco en la reutilización del agua en la agricultura y a partir del próximo verano habrá establecidos unos "requisitos mínimos de control, gestión de riesgos y calidad del agua para garantizar la reutilización segura".

El comisario de Medio Ambiente, Pesca y Océanos, Virginijus Sinkevičius, asegura en el comunicado emitido por la Unión Europea que "los recursos de agua dulce son escasos y están cada vez más bajo presión" por lo que en estos tiempos de altas temperaturas "debemos dejar de desperdiciar agua y usar este recurso de manera más eficiente para adaptarnos al cambio climático y garantizar la seguridad y sostenibilidad de nuestro suministro agrícola".

🌡️ A new heatwave is ongoing in central and western Europe. And almost half of the EU is affected by warning levels of drought.



💦 Reusing water from urban waste water treatment plants can be a key solution to fight water scarcity.



Learn more👉 https://t.co/TsCN0HOzd4 pic.twitter.com/Gbfr3pthfi