¿Por qué busca un juzgado de Sevilla al periodista Vito Quiles?

Vito Quiles es, junto a Alvise Pérez, uno de los nombres que más se está escuchando en los últimos días, especialmente después de las elecciones europeas del 9-J. Hoy su nombre está en boca de todos despumes de que un juzgado sevillano ordenara la "averiguación de su paradero", aunque en un primer momento se hablaba de una orden de detención.

Posteriormente, el Juzgado de Instrucción número 18 de Sevilla aclaraba que dicha orden se trataba de "un error que ya está siendo corregido". Así, el Juzgado ha pedido la averiguación de su paradero después de que no se haya podido citar a Quiles en su domicilio o de forma telefónica.

El polémico periodista está siendo investigado por un delito de injurias y calumnias contra Rubén Sánchez, secretario general de Facua.

Periodista polémico que consiguió la fama en redes sociales

Vito Zopperalli Quiles está vinculado con Se Acabó La Fiesta (SALF), partido liderado por el polémico Alvise Pérez que ha conseguido tres escaños en el Parlamento Europeo y haber reunido más de 800.000 votos en las recientes elecciones. Vito Quiles ha sido también parte de las listas de este nuevo partido, aunque no ocupará escaño en Bruselas durante los próximos años (fue el número 57 de su lista).

Quiles es un periodista de 23 años natural de Elche, que estudió en la Universidad Complutense de Madrid, donde se graduó de Periodismo en el año 2022. Su fama procede de las redes sociales, donde es conocido por sus comentarios incendiarios y cercanos a la ultraderecha, aunque fuera de ellas se le conoce también por haber sido corresponsal parlamentario de EDA TV.

En su papel como corresponsal parlamentario ya ha protagonizado varias polémicas, una el pasado mes de septiembre cuando Patxi López se negó a contestar sus preguntas poco después de que Quiles publicara un tuit racista sobre los jugadores de fútbol y representantes de la Selección española Lamine Yamal y Nico Williams. "A ti no te voy a contestar nunca. He visto algún tweet tuyo cuando la Selección jugó y ganó a Georgia con contenido racista. No voy a respetar a un racista respondiendo a sus preguntas", fueron las palabras del portavoz socialista.

Este no ha sido el único de los encontronazos protagonizados por Quiles en su faceta como periodista parlamentario, ya que también ha sido criticado por impedir el normal trabajo de otros periodistas y políticos al saltarse el turno de palabra y de preguntas de otros periodistas o interrumpir en ruedas de prensa. Además tras las elecciones del 9-J, la Asociación de Periodistas Parlamentarios ha pedido la retirada de su acreditación en un comunicado publicado el miércoles 12 de junio. En él señalan que "no solo se ha presentado a las elecciones bajo el paraguas" de SALF, sino que "también hay varias pruebas que demuestran que está ejerciendo como jefe de prensa del eurodiputado electo Alvise Pérez". Y advierten que que formar parte de un partido "es incompatible con acceder a una acreditación como periodista parlamentario".

Fuera del Congreso también ha sido protagonista de polémicas como pedir dinero a sus seguidores a través de Telegram para "financiar y defender una causa noble", después de que fuera detenido por la Policía durante las protestas por la amnistía junto a la sede del PSOE en la madrileña calle Ferraz.