Volkswagen y Nacex estrenan en España la entrega de paquetes en el maletero del coche

Volkswagen le da una vuelta más a los servicios de mensajería. Desde el próximo mes de octubre, aprovechando la llegada del nuevo Passat, la marca alemana de coches pone en funcionamiento We Deliver, la plataforma que permitirá recibir pedidos en el maletero del coche.

Cómo funciona We Deliver

Lo primero será poseer un vehículo Volkswagen. Además, el usuario debe estar dado de alta en en la plataforma Volkswagen We. Si no, también podrá hacerlo cuando reciba el habitual correo electrónico de Nacex indicándole que va a entregar un paquete y ofreciéndole diferentes posibilidades para recibirlo. Una de ellas será la de hacerlo en su vehículo.

Una vez realizado esa gestión, el cliente otorga permisos a la marca para abrir y cerrar de manera remota el vehículo y tendrá entonces que indicar una franja horaria y la zona aproximada donde estará aparcado su coche.

Cuando el mensajero se encuentre en las cercanías del vehículo, podrá geolocalizarlo mediante GPS para encontrar la ubicación exacta. Cuando lo haya encontrado, solicitará abrir el vehículo a los sistemas de Volkswagen AG que lo autorizarán al instante después de contrastar esa petición con el consentimiento previo del usuario.

Una vez otorgado el permiso para abrir el coche, el mensajero tendrá 30 segundos para abrir el maletero y dejar el paquete. Una vez depositado, pedirá mediante su dispositivo de control que se cierre el maletero y comprobará manualmente que se ha cerrado correctamente. Para asegurar que el coche no se queda abierto, este se cerrará automáticamente pasados los 30 segundos.

Nacex prestará el servicio de entrega en el vehículo en todo el territorio peninsular español, y sus mensajeros recibirán en las próximas semanas una formación sobre este nuevo servicio. Para realizar la geolocalización de los vehículos se ha desarrollado una aplicación específica que los mensajeros llevarán en su dispositivo

We Deliver es el primero de los servicios de la plataforma digital Volkswagen We que se ponen en marcha en España, el primer mercado fuera de Alemania elegido para adaptar e implementar las primeras pruebas de, además de We Deliver, We Park y We Experience.