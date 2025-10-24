Alerta en Andalucía por cúrcuma con salmonela de la marca Alí Baba

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha activado una alerta sanitaria tras detectarse la presencia de salmonela en un lote de cúrcuma en polvo de la marca Alí Baba, de origen indio, distribuido en varias comunidades, entre ellas Andalucía.

El producto afectado se comercializa bajo el nombre Haldi Powder (cúrcuma en polvo), corresponde al lote 080824, tiene como fecha de consumo preferente el 22 de abril de 2026 y se vende en envases de 100 gramos, 400 gramos y un kilo. La notificación se originó en Italia, país que comunicó el hallazgo a través de la Red Europea de Alerta Rápida para Alimentos y Piensos.

La Aesan ha recomendado a los consumidores no ingerir este producto si lo tienen en sus hogares. Además, ha recordado que la distribución inicial se realizó en Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, Canarias y La Rioja, aunque no se descarta que otros territorios también hayan recibido unidades del lote afectado.

Síntomas y actuación recomendada

La salmonelosis, infección causada por la bacteria salmonela, puede provocar diarrea, vómitos, fiebre y dolor de cabeza. Ante cualquier síntoma compatible, las autoridades sanitarias aconsejan acudir de inmediato a un centro de salud.