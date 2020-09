Una de las agresoras del Metro de Madrid se reafirma: "¿Racista? Muchísimo"

La pasada semana conocíamos una grabación realizada en el metro de Madrid en el que tres chicas, todas menores de edad (dos de quince años y una de dieciséis), insultaban a una pareja de sudamericanos que viajaban en el mismo vagón que ellas. Tras escupirles y proferir expresiones como “panchito de mierda” o “eres producto de un condón roto... Como en la selva no tienen condones…”, fueron identificadas y dos de ellas fueron detenidas y puestas a disposición de la fiscalía por un presunto delito de odio.

Racismo en el metro de Madrid: una pareja de migrantes sufren insultos por parte de unas chavalas españolas y muy españolas. pic.twitter.com/QqRGUqWcbK — Lagarder Activista (@lagarder81) September 10, 2020

La emisión del vídeo en los servicios informativos de todas las cadenas causó un enorme revuelo al que las redes no han sido ajenas.

En el Metro de Madrid se produce una agresión racista llevada a cabo por unas niñatas"Eres producto de un condón roto, como en la selva no tienen condones"Los que deben de estar pensando porque no utilizarían condón son tus padres, al haber engendrado semejante escoria humana pic.twitter.com/2QNb4WDzpX — Rorschach (@Lord_Rorschach) September 11, 2020

Agresión racista a una pareja en el metro de Madrid.Las tres niñatas entre 15 y 16 años ya han sido identificadas.Tres impresentables y ordinarias. Básicamente gentuza. Siento asco y pena a partes iguales. Espero que reciban un buen escarmiento. — NOELIA (@NoeVei78) September 11, 2020

No parecen haber aprendido la lección y tras el revuelo que ha causado el incidente, una de ellas ha decidido hacer un directo en Instagram reafirmándose en su opinión: “Lo que dije en el metro es mi puta opinión y no me la vais a quitar porque lo sigo opinando y este es mi país”, y repite, “estoy en mi país”.

Ante los comentarios en el directo que la acusan de racista, la joven, lejos de amedrentarse, lo vuelve a confirmar: “muchísimo, mucho”.

Incluso en las redes sociales la acusan de crearse perfiles falsos para apoyar su causa.

La niña racista del metro de Madrid haciéndose perfiles falsos para hacer creer que alguien la apoya en su racismo y va y nos roba una foto de una sesión a @sta_jara y a mí 😂 pic.twitter.com/irrx8plNOs — Andrea 🍉 (@andreuusky) September 15, 2020

La Embajada de Ecuador en España, que ha condenado los hechos, ha anunciado que brindará todo su apoyo a los agredidos por las jóvenes.