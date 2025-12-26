De la alegría de ganar el Gordo de Navidad al temor a no cobrarlo: La comisión de fiestas de Villamanín vendió más papeletas de las compradas

El número agraciado por el Gordo de este año en una administración de Loterías de La Pola de Gordón

El Gordo de la Lotería de Navidad dejó una lluvia de millones en Villamanín (León) con varias series del número 79.432 vendidas por la comisión de fiestas de la localidad, aunque esa alegría se ha tornado en adversidad ya que 50 papeletas vendidas en participaciones de 5 euros no están respaldadas por los diez décimos correspondientes.

La situación ha provocado que de los cerca de 35 millones de euros que correspondían a las papeletas agraciadas falten cuatro millones, lo que pone en peligro el cobro del premio y que ha sembrado de incertidumbre entre los premiados.

Se trata de un error debido a que, según han explicado fuentes de la Comisión, se imprimieron más participaciones que las que correspondían a los décimos adquiridos en la administración de loterías de la cercana localidad de La Pola de Gordón.

Las participaciones eran de 5 euros, con cuatro euros del premio destinados al comprador -80.000 euros- y un euro de donativo para las fiestas -20.000 euros- , y solo pueden ser abonados por la Comisión de Fiestas que los adquirió.

Para solventar la decisión y ser lo más transparentes posibles la comisión ha convocado este viernes en el Ayuntamiento de Villamanín a los portadores de las participaciones ganadoras de el Gordo con el objetivo de identificarlos, y dejar claro que no ha habido ninguna mala intención por parte de una comisión que solo pretendía recaudar fondos para financiar las fiestas patronales.

Fuentes de la comisión han explicado que, tras consultar con profesionales del derecho, la solución que se va a plantear es que se retraigan cerca de 5.000 euros del premio de 80.000 euros de cada participación con el objetivo de que todo el mundo pueda cobrar.

La propuesta se someterá a votación y que será adoptada si se alcanza un amplia mayoría, aunque algunos portadores de las participaciones agraciadas ya han trasladado su intención de acudir a los tribunales, haciendo responsables de la situación a los cerca de 10 integrantes, muchos de ellos jóvenes, de la comisión de fiestas.