Alertan de la posible presencia de plástico en preparados de carne para hamburguesas

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado de la posible presencia de fragmentos de plástico en dos productos de carne picada para hamburguesa, uno que contiene sólo carne de vacuno y otro mixto compuesto de vacuno y cerdo, ambas de la marca Cárnicas Gallego.

Se trata del lote 6061 de las llamadas burger meat picada de vacuno y burger meat picada mixta, con fecha de caducidad del 13 de febrero de 2026, presentados en bandejas de 240 y de 500 gramos. La Aesan ha recomendado a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta que se abstengan de consumirlos.

La Aesan ha tenido conocimiento de la alerta después de recibir una notificación procedente de Aragón a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri). Los datos publicados por la agencia han sido facilitados por la empresa, que ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes.

Según la información disponible, la distribución inicial ha llegado a Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid y Comunidad Valenciana, aunque no se descarta que puedan existir redistribuciones a los establecimientos de otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través de Sciri con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización, según ha precisado la Aesan, en un comunicado que ha recogido Efe.

En el grado con más gravedad, el riesgo de la presencia de plástico en un preparado de carne comestible puede causar, si se trata de un cuerpo extraño, lesiones en la boca, riesgo de asfixia si es fragmento grande, daños en el tracto digestivo o riesgo mayor en niños, ancianos o personas con dificultad para tragar. Dependiendo además del tipo de plástico, puede haber migración de sustancias químicas al organismo.