Cómo encontrar alquiler de 'campers' baratas

El verano está ya al caer, y con él se acerca el momento de empezar a hacer planes con los que disfrutar al máximo del buen tiempo y las vacaciones. El plan de moda para hacer viajes en la actualidad es utilizar furgonetas 'camper': furgonetas adaptadas para dormir en ellas, haciendo que sirvan a la vez como medio de transporte y alojamiento.

Ahora bien, conseguir una furgoneta propia de este estilo no es nada fácil, ya que conlleva una serie de gastos que no están al alcance de todos y los cuales quizás no quieras invertir sin haber probado previamente este tipo de experiencia.

Por suerte, algunas plataformas ofrecen la oportunidad de alquilar una de estos cómodos y prácticos vehículos. Estas son las aplicaciones y plataformas más populares para conseguir un viaje 'camper' de ensueño:

Yescapa

Yescapa es una plataforma/aplicación que sirve a particulares para ponerse en contacto con propietarios de furgonetas camperizadas y autocaravanas con el fin de alquilar sus vehículos. En este aspecto, funciona de manera similar a muchas plataformas de alquiler turístico. Dentro de Yescapa, los alquileres de estos vehículos dependen de kilometraje, fianza y seguro, y se nos ofrecerá la opción de elegir el lugar en el que efectuar dicho alquiler para que todo se adapte a nuestras preferencias.

Salty Campers

Esta otra plataforma está más centrada en vehículos vintage (como los clásicos Volkswagen) restaurados y camperizados, preparados para un viaje 'camper' óptimo. Aunque Salty Campers esté especialmente activa en Cantabria, podremos realizar viajes muy extensos y variados si contratamos la tarifa adecuada.

The Feather Van

Esta compañía madrileña dispone de tres modelos diferentes y originales de furgoneta 'camper': Bahamas, Arizona y Ohana. Estas tres variedades se adaptan a tres tipos diferentes de viaje, por lo que escoger el modelo adecuado puede marcar la diferencia en tu experiencia 'camper'. Para recurrir a sus servicios, necesitarás utilizar su página web.

Rumbotierra

Su flota consiste en furgonetas Volkswagen California Ocean, conocidas por su cómodo interior similar al de una autocaravana, y ofrecen a sus clientes seguros a todo riesgo. Para emprender un viaje de la mano de Rumbotierra, deberemos partir desde la capital madrileña, y la extensión mínima de nuestro alquiler debe ser de 3 días. En su web podremos consultar las condiciones específicas de cada alquiler.