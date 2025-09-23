Álvaro Carnoto: el filatelista más joven de España colecciona sellos a sus 4 años

El mundo de la filatelia en España tiene un nuevo récord. Álvaro Carnoto, un niño ourensano de tan solo 4 años, se ha convertido en el coleccionista de sellos más joven del país, demostrando que la pasión por este hobby no entiende de edades. Su colección, centrada en la fauna, forma parte actualmente de la exposición que acoge la sala del edificio de Correos en Ourense.

La afición de Álvaro por los sellos comenzó hace apenas un año, cuando tenía 3 años, gracias a la influencia del Centro Cardenal Cisneros de Ourense, un colegio con tradición filatélica. Marila Abad, vicepresidenta de la Sociedad Filatélica Miño y profesora del centro, fue quien despertó el interés del pequeño por este pasatiempo. "A él le encantan los cuentos de animales y Marila le empezó a traer sellos de esta temática", explica Patricia Solla, madre del joven coleccionista.

Una prometedora carrera filatélica

A pesar de su corta edad, Álvaro ya ha participado en exposiciones internacionales, incluyendo un prestigioso concurso en Argentina. "Todavía no sabe leer ni escribir de corrido, pero ya se ha presentado a un concurso internacional", destaca Marila Abad. El pequeño utiliza un método particular para catalogar sus sellos: aunque aún no domina la lectura, reconoce las letras y, con ayuda de su madre, deletrea y escribe los nombres de las especies que aparecen en los sellos.

La filatelia juvenil en Orense

La Sociedad Filatélica Miño destaca por su labor en la promoción de la filatelia entre los más jóvenes. Ourense será la provincia con mayor representación infantil en el próximo campeonato nacional de filatelia juvenil, JUVENIA 2025, que se celebrará en Cádiz. Esta tradición tiene sus raíces en la figura de Joaquín Lorenzo Fernández, cofundador del Centro Cardenal Cisneros e impulsor de la Sociedad Filatélica Miño.

Beneficios educativos de la filatelia

La colección de sellos va más allá del simple acto de reunirlos. Para los niños como Álvaro, representa una herramienta educativa que desarrolla múltiples habilidades. Los jóvenes filatelistas aprenden a investigar, organizar información, mejorar su escritura y lectura, además de estimular su creatividad. "Hemos tenido menores que ya son adultos y todavía siguen con su colección", señala la vicepresidenta de la Sociedad Filatélica Miño, destacando el carácter duradero de esta afición.

Preguntas frecuentes sobre filatelia juvenil

¿A qué edad se puede empezar a coleccionar sellos? No existe una edad mínima establecida, como demuestra el caso de Álvaro Carnoto, quien comenzó a los 3 años. La clave está en el interés del niño y el apoyo adecuado de adultos que guíen su aprendizaje.

¿Qué beneficios aporta la filatelia a los niños? El coleccionismo de sellos fomenta la organización, la paciencia, el conocimiento cultural y geográfico, además de desarrollar habilidades de investigación y clasificación desde edades tempranas.