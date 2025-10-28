Andrés Millán, abogado: "No te lo cuenta el Banco de España, pero esto es clave para no aceptar una herencia con más deudas que bienes"

Perder a un ser querido nunca es sencillo. El duelo emocional, las ausencias y los recuerdos que se convierten en vacío son difíciles de gestionar. A todo ello hay que sumar a menudo una realidad más prosaica y menos contemplativa: los trámites de la herencia. Sin previo aviso, una gran cantidad de papeles, plazos e impuestos irrumpen en la vida cotidiana, obligando a tomar importantes decisiones. "Todos heredaremos en algún momento", sostiene el abogado Andrés Millán.

Por ese motivo, es importante conocer algunas vías que puedan facilitar este proceso. A través de un reel que ha compartido en su perfil de Instagram (@lawtips), donde reúne a más de un millón de seguidores, el asesor jurídico hace referencia a una opción poco conocida, que parte de la inevitable pregunta: ¿es posible hacer frente al impuesto de una herencia con el dinero del fallecido y no con el del heredero, evitando así pagar deudas?

¿Cómo pagar el impuesto de una herencia con los bienes del fallecido?

"Antes de que el banco ponga a tu disposición los fondos del fallecido, tienes que llevarle esta documentación: el certificado de defunción de su cliente, el certificado de Registros de Actos de Última Voluntad y una copia autorizada del último testamento o la declaración de herederos abintestato cuando no existan las últimas voluntades", explica Millán. Ahora bien, hay "un aspecto muy importante que no te cuenta el Banco de España".

Se trata de la posibilidad de "aceptar la herencia a beneficio de inventario". Pero ¿qué significa esto exactamente? En palabras del abogado, de esta forma, "el heredero asegura que solo será responsable de las deudas y obligaciones del fallecido hasta el límite del valor de los bienes que reciba de la herencia, sin comprometer nunca su patrimonio personal". Por lo tanto, "es importantísimo y clave para no aceptar una herencia con más deudas que bienes. ¿Quién quiere eso?", añade.

Aceptar la herencia a beneficio de inventario: ¿qué pasos hay que seguir?

Esta opción está recogida en el Código Civil (arículos 1.010 a 1.034), donde también se establece que todo heredero "podrá pedir la formación de inventario antes de aceptar o repudiar la herencia, para deliberar sobre este punto". Es lo mismo que subraya Andrés Millán en Instagram. Además, informa de que "para aceptar la herencia a beneficio de inventario, debes declararlo expresamente ante un notario; o si hay litigio, ante un juez".

El proceso parte del siguiente punto: "Se hace un inventario, con todos los bienes y deudas del fallecido; y comparas a ver si te compensa aceptar o no", indica. Una vez hecho esto, "el siguiente paso consiste en solicitar al banco directamente que los impuestos se paguen con los fondos del propio fallecido". Entonces, cuando se haya presentado la solicitud, "el banco emite a cargo de los bienes del causante (es decir, del fallecido) un cheque a nombre de la Agencia Tributaria, con el exclusivo fin de pagar el impuesto", concluye Andrés Millán. Así, la persona heredera puede disponer de su herencia, sin haber comprometido para ello su propio patrimonio personal.