El autocar siniestrado en los Pirineos se quedó sin frenos y chocó contra una roca para parar

El autocar que ayer se accidentó en Porté-Puymorens (Francia), con dos muertos y más de cuarenta heridos, se quedó sin frenos, ante lo que el conductor lo estrelló contra la roca de un lateral para detenerlo, según ha asegurado hoy la hija de la organizadora del viaje y pasajera del autobús.

De los 47 pasajeros del vehículo, en su mayoría colombianos que habían salido de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) para ir de compras a Andorra, dos fallecieron y más de cuarenta resultaron heridos, de los que una decena tienen pronóstico grave o reservado.

El viaje lo organizó una mujer, que contactó con un conductor, cuya empresa había quebrado hace meses y que operaba con un autocar que alquilaba desde hace cuatro años a otra compañía, para hacer el viaje de ida y vuelta a Andorra desde L'Hospitalet con motivo del Black Friday.

"No frena, no frena"

En una entrevista este lunes en Televisió de L'Hospitalet, Jennifer Cardona, una pasajera del autocar y que además es la hija de la organizadora del viaje, ha apuntado a un problema con la palanca de cambios y que el vehículo, que bajaba una cuesta, se quedó sin frenos.

"Venía mal con la palanca de cambios, no sé qué pasaba, y pues el señor aún así seguía manejando, cuando ya después el coche empezó a bajar superligero y empezó a decir (el conductor) 'no frena, no frena, no frena'", ha explicado.

La mujer, que fue quien llamó a los servicios de emergencia franceses y que resultó herida como consecuencia del siniestro, ha detallado que se decidió tirar el autocar "hacia un lado", y también que se estrellara "contra la roca para poder parar".

"Yo lo siento mucho por las personas que fallecieron pero esto fue un accidente, no fue intencional, yo sé que para todos esto fue muy duro pero créanme que solo queríamos ir a pasarlo bien, nada más", ha lamentado Cardona, que ha añadido: "Simplemente pasó y entre todos tratamos de salvarnos la vida".

Una decena de heridos graves o con pronóstico reservado

Según datos de la Generalitat y de las autoridades francesas, en Cataluña hay un paciente grave y otros dos que también sufrieron traumatismos de importancia, mientras que de los 12 hospitalizados en Francia, tres ya han recibido el alta y ocho mantienen un pronóstico reservado.

De los 32 heridos atendidos por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), el que está más grave ha sido evacuado en estado grave al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

De los otros heridos, 17 tienen un pronóstico menos grave y han sido trasladados a diversos hospitales catalanes, mientras que otros 14 resultaron leves.

El conductor presta declaración ante la policía francesa

La policía francesa ya ha tomado declaración al conductor del autobús, según ha explicado a los periodistas el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, tras reunirse en Perpignán con autoridades francesas.

Prieto ha detallado que el conductor, que se recupera en un hospital francés de las heridas causadas en el accidente, ha abandonado esta mañana provisionalmente el centro sanitario para declarar ante las autoridades francesas que investigan el siniestro.

Una empresa en quiebra y un autocar alquilado

El conductor del autocar siniestrado operaba con un vehículo que había alquilado hace cuatro años a la empresa Hispa Bus. Fuentes de Hispa Bus, la empresa propietaria del autocar siniestrado, han explicado que el conductor -que era dueño de Chavi Tours- les alquiló el vehículo para su uso comercial y que este contaba con todas licencias y el seguro correspondiente.

Según su versión, era el arrendatario del autocar, con el que al parecer el dueño de la extinta Chavi Tours operaba por su cuenta, el que debía encargarse del mantenimiento posterior del vehículo.

Chavi Tours, con quien Efe ha tratado de contactar sin éxito, hace años que no disponía de licencias municipales para operar como garaje de autocares, aunque en L'Hospitalet todavía existen unas naves con el rótulo de la empresa, que no tienen actividad alguna.

De hecho, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Chavi Tours presentó el pasado 17 de junio una demanda de concurso de acreedores y el pasado 9 de septiembre el juzgado mercantil declaró la conclusión del concurso, una resolución que no exime a la empresa de los compromisos contractuales previos.

Mensaje de solidaridad del presidente colombiano

Según han detallado las embajadas de Colombia en Francia y España, la mayoría de los 47 pasajeros que viajaban en el autocar siniestrados son ciudadanos colombianos residentes en España.

Entre los heridos hay personas de entre dos y 67 años y también figuran, al menos, un español, un marroquí y un ecuatoriano.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha enviado su solidaridad a las familias de las víctimas del accidente de autocar en un mensaje en su cuenta de X.