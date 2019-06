No confundir: La avispa mamut no es ni la avispa asiática, ni un avispón

La avispa mamut o avispa de daga, cuyo nombre científico es Megascolia maculata flavifrons, es el más grande de los himenópteros de Europa y el segundo más grande del Mundo. Podemos encontrarla en todo el territorio español, y en tamaño tan solo es superada por los avispones. La avispa mamut es un poco conocida, aunque es una de las joyas de la corona de los insectos españoles. Su tamaño varía y habitualmente mide unos 4-5 centímetros, pudiendo a llegar a los 6 la hembra.

Vulgarmente se le suele llamar también avispón, llevándonos a la confusión con el avispón europeo, cuyo nombre científico es Vespa crabro.

Su distribución abarca el centro y sur de Europa y llega también a Oriente Próximo desde Turquía a Irán, Siria, Líbano e Israel.

¿Cómo es?

La avispa mamut es llamativa por su color negro con cuatro intensas manchas amarillas en el abdomen. Sus alas son también oscuras. Los machos presentan un tamaño de entre 2 y 4 centímetros, como dijimos líneas arriba y sus hembras son más grandes, hasta los 6 centímetros.

Las hembras tienen un colorido mucho más intenso y poseen manchas amarillas de mayor tamaño en su cabeza.

De otra parte, los machos de la especie tienen unas antenas mucho más grandes que la de las hembras.

Una especie inofensiva

La especie es autóctona, y aunque no la veamos de una manera tan asidua como lo hacemos con las avispas comunes, nuestras fieles acompañantes en campings y piscinas durante el verano, han estado acompañándonos siempre. No tienen nada que ver con la avispa asiática y son fácilmente distinguibles por que la velutina o asiática es prácticamente negra, con dos franjas marrón oscura o naranjas, rara vez amarilla intensa como la mamut, y además por su tamaño: asiática 2 cm y mamut de 4 a 6.

La avispa mamut, no es invasora, como si lo es la asiática.

Habitualmente no es agresiva y si no se la molesta o no se manipula no tiene que dar ningún tipo de problema.

La Policía Local de Granada publicó un tuit en el que trataba de eliminar posibles alarmas de la población ante el avistamiento de avispas manut, y en la que intentan de disuadir de atacarla por confundirla por la asiática.