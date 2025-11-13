El bienestar empieza en casa: los españoles son los europeos que más asocian la limpieza con la calma emocional

Mantener la casa en orden no es solo cuestión de estética, sino de salud emocional. Así lo demuestra un nuevo estudio de Samsung Electronics, que ha analizado los hábitos de limpieza y bienestar en distintos países europeos.

En España, el 81% de los encuestados afirma que un hogar limpio y ordenado mejora directamente su estado de ánimo, un porcentaje superior a la media europea.

Además, casi uno de cada cinco españoles dedica más de cinco horas semanales a las tareas domésticas, confirmando nuestra fuerte conexión emocional con el espacio del hogar.

El hogar, refugio emocional del otoño

El estudio confirma que el otoño se ha convertido en la época favorita para las grandes limpiezas del año, desplazando al tradicional “gran repaso” de primavera.

El 44% de los europeos, y un porcentaje similar en España, afirma que es en estos meses cuando más necesita “reiniciar” su entorno.

Para muchos, ordenar y limpiar no es solo preparar la casa para el frío, sino también recuperar la calma mental.

Según los datos, el 77% de los europeos considera que un hogar limpio y acogedor es su “botón de reinicio” emocional, mientras que el 81% asegura que el confort no se limita a lo visual, sino que les hace sentirse seguros y tranquilos.

En España, ese vínculo emocional con el entorno doméstico es aún más fuerte: el 83% de los encuestados afirma que el orden transmite calma y seguridad, y el 61% identifica el desorden como un obstáculo directo para el bienestar.

España, a la cabeza en tiempo y exigencia de limpieza

Los españoles dedican más tiempo que la media europea a cuidar de su hogar. Mientras que más de la mitad de los europeos invierte entre una y cuatro horas semanales en la limpieza, en España esa cifra asciende al 68%.

Además, el 18% de los españoles supera las cinco horas semanales, frente al 15% del resto del continente.

También destaca el interés por la tecnología doméstica. El 34% de los encuestados en España elegiría un robot aspirador como herramienta preferida -más que la media europea- y la aspiradora sin cable se mantiene como el dispositivo más deseado (38% en España, 41% en Europa).

Esta inclinación refuerza una tendencia: la búsqueda de hogares más cómodos, eficientes y sostenibles gracias a la tecnología.

“El confort ya no depende solo del mobiliario o la decoración, sino de la interacción entre las personas, el entorno y la tecnología”, explica Ricardo Carrasco, director de negocio de Digital Appliances en Samsung España. Según señala, “el hogar conectado se ha convertido en el escenario principal del bienestar cotidiano”.

Tecnología y bienestar: el nuevo binomio doméstico

Cada vez más personas asocian la innovación tecnológica con una mejora real de su calidad de vida.

Los electrodomésticos inteligentes -desde robots aspiradores hasta lavadoras conectadas- permiten automatizar tareas, ahorrar tiempo y reducir el estrés diario.

Carrasco recuerda que, gracias a las automatizaciones del sistema SmartThings, los usuarios pueden programar la limpieza o la purificación del aire sin esfuerzo: “Estas pequeñas ayudas tecnológicas permiten mantener un entorno más saludable y equilibrado durante todo el año”, asegura.

Pequeños gestos, grandes recompensas

Más allá de los datos, el estudio revela un elemento común en toda Europa: las “pequeñas victorias domésticas” tienen un efecto positivo sobre el estado de ánimo.

El 72% de los europeos, y el 81% de los españoles, reconoce que completar pequeñas tareas de limpieza mejora su bienestar emocional.

La coach de organización Vanesa Travieso, creadora de Ponorden.com, propone como complemento a este estudio de Samsung cuatro claves sencillas para mantener ese equilibrio sin convertir la limpieza en una carga: empezar por espacios pequeños, crear rutinas que automaticen el orden, quedarse solo con lo que se usa o emociona, y diseñar rincones personales que transmitan calma.

“Ordenar no trata de tener una casa perfecta, sino una casa que acompañe la vida que tienes hoy”, recuerda.

Un hogar más consciente

En tiempos de incertidumbre, el hogar vuelve a ocupar el centro de la vida cotidiana. La tendencia no es solo a vivir rodeados de objetos funcionales, sino a construir entornos que aporten serenidad y equilibrio.

En esa búsqueda, la limpieza, el orden y la tecnología se entrelazan como herramientas al servicio de un mismo propósito: convertir la casa en el lugar donde el bienestar empieza.