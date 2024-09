Botellín o grifo: ¿Cuál es la cerveza más fría en verano?

¿Cerveza de botellín o mejor una de grifo? Siendo la cerveza una de las bebidas más populares y consumidas en el país (en 2023 su consumo aumentó en total un 2,84% respecto al año anterior según Cerveceros de España) este tipo de preguntas, dividen a los españoles, al igual que por ejemplo si la cebolla pertenece a la tortilla de patatas. Cada persona tiene su favorita, porque para gustos, los colores, pero cuando se busca una cerveza fría para aliviar un poco el calor que se vive durante los meses de verano una de las dos parece tener algo de ventaja.

¿Cuál es la más fría?

La situación del bar en el que se vaya a tomar la cerveza puede ser clave para resolver esta pregunta. Según explica la cuenta @eldel_bar en TikTok lo mejor si se quiere una cerveza helada en verano es pedirla de grifo. Esto tiene una explicación sencilla, puesto que los botellines de cerveza están almacenados en un botellero y si hay mucho movimiento en el local en el que se pida la bebida, lo más probable es que también se abra mucho dicho botellero.

Esto lo que consigue es que los botellines no se enfríen lo suficiente y que lleguen al cliente con una temperatura que lo más probable es que no sea la deseada. Por eso es mejor, optar por los botellines cuando no haya mucha gente en el bar, de esta forma aumentan las posibilidades de que la bebida haya pasado el tiempo suficiente en el botellero sin interrupciones.

Por otra parte, la cerveza de grifo tendrá más posibilidades de tener la temperatura ideal para esos momentos en los que se busca una cerveza bien fría. Sin embargo, para que esto suceda también entran en juego una serie de elementos, que van desde la temperatura del barril, a la presión del gas o que todo el sistema esté en orden.

Por otra parte, también hay que tener en cuenta que la cerveza tiene unos rangos de temperatura que pueden afectar a su sabor. La mayoría de estas bebidas se sirven entre los 4 y los 7 grados centígrados, pero la temperatura idónea dependerá de cuestiones como el tipo de cerveza que se ha elegido, como señalan desde Install Beer.

Explican también que el barril tiene que tener una temperatura adecuada para que la cerveza esté en óptimas condiciones, puesto que si está demasiado caliente “se oxidará y carbonatará”, mientras que si el barril está frío en exceso, “se perderán los aromas y sabores característicos”.

La cerveza es una de las bebidas que para muchos se relaciona intrínsecamente con la dieta mediterránea del país y una de las más pedidas en la hostelería española, ya que según el Informe Socioeconómico del Sector Cerveza en España de 2023, publicado por Cerveceros de España y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la cerveza supuso el pasado año el 25% de facturación de media en el sector. Sin embargo, en el caso de los locales más pequeños, la facturación que se realiza gracias a la cerveza puede llegar al 40%.

El informe señala también que de la cerveza se valora su sabor pero también “su disfrute durante el día en compañía de amigos y familiares y con algo de comer, ya que la mitad de los españoles acuden al aperitivo el fin de semana”. En la hostelería el pasado año, y más allá de si es o no la más fría, las ventas fueron dominadas por la cerveza de barril (48,2%), seguida de las botellas reutilizables (un 31,1%).