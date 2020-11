Las 4 características que hacen al coronavirus SARS-CoV-2 tan peligroso

Una carrera contrarreloj, una lucha e investigación sin descanso entre médicos, investigadores y expertos virólogos de todo el mundo para ponerle freno a la Covid-19.

Superado ya el trágico umbral del millón de fallecidos por este nuevo coronavirus y más de medio año en que los científicos llevan estudiándolo, se conoce un poco mejor al virus que tiene al mundo en alerta. Al menos, parece que hay cuatro características esenciales para entender cómo infecta y qué provoca la Covid-19 en nuestro organismo. Características que salen de las investigaciones de James Gallagher, corresponsal de Salud y Ciencia de la BBC News.

Durmiendo con el enemigo

La primera característica es su asombrosa capacidad para engañar a nuestro sistema inmune, es algo así como durmiendo con el enemigo. Normalmente, cuando nuestro cuerpo dectecta un virus o bactería lo que hace es ponerse en alerta y libera unas sustancias químicas contra los virus. Sin embargo, con el nuevo coronavirus se han analizado en el laboratorio células con gran cantidad de coronavirus y éstas no muestran señales de infección. En silencio se expande en nuestro cuerpo y un día antes de sentirnos enfermos, si es que llegamos a tener síntomas, es el punto álgido del coronavirus en nuestro organismo. Es entonces cuando, o bien nuestro organismo lo combate, como ocurre en la mayoría de los casos, o se enferma hasta necesitar ir al hospital. Pero cuando vamos al hospital ya han transcurrido unos siete días desde el contagio y en ese tiempo se comporta como un delincuente en fuga, contagiando a todo el mundo.

A la fuga

La segunda característica es que, durante los siete días, la persona infectada se siente mal pero no como para quedarse en cama sino como una gripe común y sigue interactuando con otras personas. "Te infecta, te golpea y se fuga", dicen los científicos quienes afirman que es una "táctica combativa impactante", no como el coronavirus del SARS, que era más infeccioso pero cuando el enfermo estaba mal se metía en la cama y no salía, no contagiaba.

Sistema inmune en shock

La tercera característica es que estamos ante un virus nuevo para el que nuestro cuerpo no tiene inmunidad y cuando nos contagiamos el cuerpo entra shock. Entrenar al sistema inmunológico es una carrera de prueba y error que lleva tiempo. En las personas mayores sus células inmunitarias van más lentas, de ahí que estén más afectados por esta enfermedad.

Ataca a todos los órganos

Por último, el SARS-CoV-2 es muy eficaz para hacer daño y le hace cosas inesperadas a nuestro cuerpo. Es completamente diferente a cualquier enfermedad viral común, como por ejemplo una gripe, donde los pulmones se regeneran por completo, pero esto no pasa con la Covid-19 que mata y corrompe las células pulmonares.

También se ha visto que afecta a la coagulación de la sangre, y a otros órganos como cerebro, riñones o hígado. Por último, el nuevo coronavirus se ensaña personas obesas, con el exceso de grasa acumulada el coronavirus parece actuar más.