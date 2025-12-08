Carlos Alcaraz y Rosalía, entre los más estilosos del año según 'The New York Times'

El periódico estadounidense The New York Times ha revelado su lista anual de las celebridades más estilosas, un ranking que reúne a figuras destacadas del deporte, la música, la televisión, el arte e incluso de las plataformas digitales. Según el propio diario, los seleccionados han contribuido a moldear las nociones contemporáneas de estilo y autoexpresión, ampliando el significado tradicional del concepto.

En la introducción de esta edición, el periódico recuerda que esta clasificación nació con la intención de explorar un estilo entendido “como una mezcla entre style e ish”. Y añade: “El estilo memorable puede ser tan serio como juguetón. Puede tratarse tanto de influir en la conversación pública como de lo que uno viste”. Este año, 67 nombres —incluyendo algunos que ni siquiera son personas— conforman la lista, demostrando, según el diario, que la autoexpresión es tan subjetiva como diversa.

Entre los elegidos se encuentran dos españoles que han destacado internacionalmente en 2025: Carlos Alcaraz y Rosalía.

Carlos Alcaraz, estilo desde la pista

El joven tenista murciano ha brillado tanto dentro como fuera de las pistas. Su temporada, marcada por la conquista de dos Grand Slams: Roland Garros y el US Open, ha sido también un escaparate de su evolución estética. The New York Times señala que, tras un “corte de pelo fallido”, Alcaraz decidió presentarse al US Open con la cabeza rapada. Lo que no esperaba es que saldría del torneo como campeón, celebrándolo con un drástico y llamativo rubio platino que se ha convertido en una de sus señas de identidad del año.

Rosalía, un estilo que trasciende idiomas y formatos

Por su parte, Rosalía vuelve a codearse con la élite cultural global tras el éxito internacional de “Lux”, su último álbum. El periódico destaca su capacidad para reinventarse y sorprender, marcando tendencia dentro del pop vanguardista. En el disco, la artista catalana interpreta canciones en 13 idiomas diferentes, un gesto que el diario define como una “sinfonía de lenguas”. Su creatividad visual tampoco pasa desapercibida: en el videoclip de “Berghain”, la cantante convierte acciones cotidianas como hacer café, planchar o viajar en autobús en un espectáculo orquestal que refuerza la metáfora de que la vida es una sinfonía.

Una lista tan diversa como impredecible

Además de Alcaraz y Rosalía, en el listado figuran nombres de gran impacto mediático como Jennifer Lawrence, Sabrina Carpenter, Bad Bunny, Kendrick Lamar, Cardi B, los hermanos Liam y Noel Gallagher, Benson Boone o el grupo de K-Pop Katseye, así como figuras tan inesperadas como el Papa León XIV.

Un conjunto heterogéneo que, según The New York Times, refleja que el estilo es, ante todo, subjetivo, y que su interpretación puede ser tan amplia como la cultura contemporánea misma.