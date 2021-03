Pillan a un conductor con un carné de conducir falso con la foto de Duterte

¿Duterte conduciendo en Los Ángeles? Sorpresa mayúscula la que se llevaron los agentes de Policía de Los Ángeles cuando dieron el alto a un conductor y al revisar su licencia para conducir reconocieron la fotografía del presidente de Filipinas Rodrigo Duterte.

El Departamento de Policía de Los Ángeles publicó en Twitter el peculiar momento en el que reconocieron que la imagen usada en una identificación falsa era del presidente de Filipinas.

"Menos mal que nuestros oficiales que patrullan Historic Filipinotown están al día. Buen intento", pusieron en la publicación.

En la imagen publicada se han tachado algunos datos personales, aunque se puede observar la firma de Norman D., así como la altura, 5,09 pies (1,55 metros) y el peso, 180 libras (81,6 kilos).

En EEUU tiene el número más alto de migrantes filipinos de migrantes. De acuerdo con datos de 2018, superan los 2 millones de personas, cifra que representa el 4,5% de la población total del país asiático. De ellos, el 43% está instalado en California.

Vice Officers recognized the picture used on a fake ID, to be that of the President of the Philippines. Good thing our Officers patrol Historic Filipino Town and are up to speed. Nice try 😂🥊🇵🇭 💯@LAPDALopez @LabradaAl @LAPDHQ @TFALpodcast pic.twitter.com/YhGkn01BEx