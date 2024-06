Quién es Ana Vicente, detenida tras su intervención en Código 10

Ana Vicente, más conocida como 'la mayor estafadora de España', ha sido detenida después de que intentara defender su inocencia en el programa Código 10. Son varias las denuncias por presuntas estafas relacionadas con su agencia de viajes han culminado en su arresto, después de que sus explicaciones no convencieran ni al presentador, ni a los colaboradores del programa, ni a la jueza que lleva su caso. Tras ver la entrevista en televisión, la jueza ordenó su detención inmediata, considerando que Ana podría ser una multirreincidente.

Ana Vicente nació en Madrid en 1980. Desde joven, se veía que tenía grandes habilidades para los negocios, y abrió su primera empresa de organización de eventos a los 25 años. Sin embargo, su carrera empresarial pronto se manchó por prácticas fraudulentas. A mediados de los años 2000, Vicente se asoció con Viajes Marsans, una de las mayores agencias de viajes en España en ese momento, pero tras su quiebra en 2010, comenzaron a surgir las primeras acusaciones de estafa.

El pasado 28 de mayo durante una intervención en Código 10 con Nacho Abad y David Alemán, Ana Vicente afirmó tener ocho sentencias de conformidad de once procesos judiciales, tres de ellos aún en instrucción, que había alcanzado para poder seguir trabajando. Ante esta afirmación, uno de los presentadores rebatió su testimonio mostrando un documento que contradecía sus afirmaciones, y que proababa que estaba mintiendo. Según Ana Vicente, solo tenía "conformidades" de la época "de la quiebra de Marsans".

Abad también puso sobre la mesa otros hechos ocurridos en 2015 por los que Ana fue condenada cuatro años más tarde, en 2019. Esta vez había reservado tres habitaciones de hotel a su nombre y al de otras personas, acumulando una deuda total de 7.000 euros. "Antes me has dicho que todas las sentencias que habías tenido entre 2010 y 2021 eran de Marsans. Esta no es de Marsans y estás condenada por estafa. Me has mentido, Ana", reprochó de manera clara el periodista.

Una de las víctimas de la estafadora, Marga Arroyo, también fue al programa y decidió no quedarse callada y criticar a la estafadora: "El daño emocional que me ha causado no se puede compensar con 10.000 euros". Además, añadió que Ana Vicente le había prometido una donación para "un evento de recaudación de fondos que nunca se materializó". Otro engaño por parte de Vicente que quedó expuesto en el programa.

El caso de la estafadora Ana Vicente se hizo aún más viral en el programa En boca de todos, de la cadena Cuatro. Allí, se dio otro cruce entre la estafadora y otra de sus víctimas, a quien le debe 20.000 euros. Actualmente, Vicente está en la cárcel de Zaballa, en Álava.