El padre de Kira López reúne casi 80.000 firmas para pedir un protocolo nacional contra el bullying

José Manuel, padre de la joven Kira López, que se suicidó justo hace un año este 19 de mayo cuando se dirigía a la escuela, ha recogido al cierre de esta información casi 80.000 firmas en menos de 24 horas a través de la plataforma ciudadana 'Change.org', para pedir al Ministerio de Educación un protocolo nacional contra el acoso escolar o 'bullying'.

Tal y como relata en el texto de la recogida de firmas, "la noche anterior me abrazó y me dijo que me quería mucho y que era el mejor papi del mundo. Esa fue su forma de despedirse… Ahora lo sé".

Hace un año Kira se suicidó con solo 15 años. En España, el suicidio es la primera causa de muerte en jóvenes. Necesitamos mejores medidas para prevenir y evitar el acoso escolar y sus peores consecuencias. Os animo a firmar la petición de sus padres👇🏻https://t.co/kC90qp7nSY — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) May 19, 2022

José Manuel ha compartido el tuit de Inés Arrimadas, en el que la política se hace eco de la petición del padre de la adolescente. "En España, el suicidio es la primera causa de muerte en jóvenes. Necesitamos mejores medidas para prevenir y evitar el acoso escolar y sus peores consecuencias. Os animo a firmar la petición de sus padres", recuerda.

Protocolo nacional

Ante esta situación, José Manuel solicita la creación por parte del Ministerio de Educación de un protocolo nacional contra el acoso escolar, "que especifique las actuaciones pertinentes tanto en caso de acoso de profesores hacia alumnos como en caso de bullying entre iguales".

López considera que "con Kira no se actuó a tiempo". Además, ve necesario que en todos los centros escolares "se garantice la activación urgente de atención psicológica ante sospechas claras de abuso y la intervención inmediata si se detecta riesgo de suicidio de la víctima".

"Basta de pensar que la burla, el insulto, las agresiones 'son cosas de críos'. No lo son. Son un problema social grave que puede acabar (y que acaba) con vidas inocentes como la de nuestra hija Kira", finaliza.