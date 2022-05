La Policía lleva al altar a una novia después de que el coche nupcial se averiara

No, no es ninguna escena de "Novia a la fuga". Como -casi- siempre, la realidad supera a la ficción una vez más. Esta curiosa escena se ha vivido este fin de semana en el pueblo malagueño de Churriana. La Policía Local ha "rescatado" a una novia que estaba a punto de contraer matrimonio con su pareja, y que no llegaba a tiempo al enlace. A la futura contrayente se le había estropeado el coche justo cuando se dirigía a la iglesia.

Dos agentes que circulaban por la zona en ese momento se encontraron a la novia y a la madrina en la carretera y con el vehículo nupcial averiado. Por lo que no dudaron en ofrecerles su ayuda para llevarlas hasta el lugar en el que se iba a celebrar el enlace. "Aquí vamos mi compañero Dani y yo a llevar a una novia que se le ha quedado el coche averiado, y nos ha pedido auxilio. Además, no hay taxis en Málaga y se casa a la una", mostraban los agentes en un vídeo que rápidamente se ha hecho viral.

El acto estaba programado para las 13:00 horas de este domingo y, gracias al finalmente pudo celebrarse. Tras ello, ella quedó muy agradecida: "Cosas del directo, muchas gracias a la Policía Local", añadió la novia con una sonrisa. "Nada, estamos para eso también", respondió uno de los agentes.