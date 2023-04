Sale a la luz el informe definitivo de la autopsia de la pequeña Olivia: su madre la mató con lorazepam

El informe definitivo de la autopsia que se le realizó a la pequeña Olivia, de seis años de edad y a la que mató su madre en Asturias, confirma que la pequeña murió intoxicada unas horas después de que su madre llegara a Gijón con ella.

Los hechos tuvieron lugar el 29 de octubre de 2022, cuando Noemí Martínez recogió a su hija en casa del padre en Segovia. El padre de Olivia, Eugenio García, y Noemí llevaban varios años separados y ambos se encontraban luchando por la custodia de la pequeña.

Noemí siempre había vivido con ellos en Segovia pero al separase se llevó a la pequeña a Gijón, donde no tenía familia ni ningún vínculo. El padre podía ver a la niña los fines de semana y los días festivos pero debido a esa falta de arraigo con la ciudad otro juez decidió entregar la guardia de la niña a Eugenio García. De esta manera sería la madre la que solo podría estar con la pequeña los fines de semana y días festivos.

Esta decisión le fue comunicada tanto a Eugenio como a Noemí el mismo día que ella recogió a la pequeña Olivia, el 29 de octubre. Este hecho la llevó a acabar con la vida de la niña ante la idea de que le hubieran quitado la custodia de su hija.

Lo que se desprende de la hora de la muerte establecida por la autopsia es que al poco de poner un pie en su casa de Asturias le dio, supuestamente, ingentes cantidades de lorazepam que fueron mortales para la menor.

La Policía Nacional entró en la casa de la presunta asesina a la mañana siguiente, el 30 de octubre, después de que el hermano de Noemí intentara contactar con ella, sin éxito. Allí se encontró a la madre, en la cama, abrazada al cuerpo sin vida de su hija. La menor, según recoge el informe, llevaba ya un día muerta.

Noemí Martínez Largo fue detenida sobre las nueve de la noche del 30 de octubre, domingo. El próximo 11 de abril pasará por Gijón para ser reconocida por el médico forense. Se encuentra desde hace varios días interna en la prisión de mujeres de Brieva, en Ávila. A espera de que se confirme, la mujer se enfrentará a una condena de prisión permanente revisable acusada de haber matado a su propia hija.

La autopsia

Según se ha podido extraer del informe definitivo de la autopsia realizada al cuerpo de Olivia García, la madre le administró una dosis de lorazepam de casi más del triple de lo necesario para acabar con la vida de un adulto, lo que hizo que muriera en cuestión de unas pocas horas.

El informe forense confirma que la menor murió por una intoxicación medicamentosa provocada por una gran ingesta de este ansiolítico del que se encontraron concentraciones en su organismo de 0,7 miligramos por litro de sangre.

La autopsia, además, fija la hora de la muerte a las 00.00 horas del 29 de octubre, es decir, pocas horas después de que la niña hubiera llegado a Gijón desde Segovia, ciudad donde la recogió su madre después de que un juez le hubiera dado al progenitor la custodia de la cría. Según se desprende la hora de la muerte, tuvo que ser casi al poco de llegar.

Los facultativos estiman que el fallecimiento de la menor se debió a una "depresión neurológica central por envenenamiento por antiepilépticos, hipnóticos-sedantes y drogas antiparkinsonianas", características atribuibles al ansiolítico lorazepam.

Este medicamento no se receta a menores de edad en ningún caso por la peligrosidad que conlleva para sus cuerpos ingerirlos. En el estómago de Olivia se hallaron restos de comprimidos que su organismo no llegó a absorber porque no le dio tiempo. Este mismo informe descarta que se emplearan medios complementarios, como la asfixia, para rematar a la cría. Murió únicamente por la intoxicación de este medicamento.