¿Quién puede estar detrás del envío de cartas explosivas en España?

Hombre, de mediana edad (entre 30 y 45 años), con conocimientos de informática y muy inteligente, con una escritura muy pulcra y con un plan bien diseñado que podría pertenecer a un entorno ideologizado. Un lobo solitario. Así es como los profesionales que participan en la investigación sobre la procedencia de las cartas bomba han creído que podría ser la persona que está detrás de ellas.

Se basan en cuestiones estadísticas y hacen hincapié en que aun es muy pronto para determinar la autoría de los sobres, pero cada día acotan más el cerco para esclarecer su procedencia. Por el momento, no hay ninguna persona identificada como posible responsable del envío y dar con quien ha sido va a ser una tarea difícil porque las cartas fueron depositadas en buzones ordinarios. En principio, sin poner en riesgo la integridad de los funcionarios y funcionarias que las han manipulado porque solo se activan cuando se abren.

Algunas fuentes han señalado, según recoge El País, que lo que contienen los sobre no son más que petardos, sin embargo podría hacerle daño a quien los abra. Rafael Pérez, secretario de Estado de Seguridad, aseguró en rueda de prensa que lo que pueden producir es una deflagración, una pequeña llama, y no una explosión como tal, por lo que se sospecha que con ellos no se quiere matar a nadie sino lanzar un mensaje.

Hasta ahora el único que se ha activado ha sido el que entró en la Embajada de Ucrania en España, que provocó lesiones leves a un trabajador de la delegación diplomática en la mano. El interior de las embajadas de otros países dentro de España son territorio del país al que representan por lo que se entiende que las medidas de seguridad puedes no ser las mismas.

A dónde han llegado los sobres

Por el momento se han encontrado un total de cinco sobres con características similares entre el 24 de noviembre y el 1 de diciembre en España pero desde Ucrania cifran en 17 las embajadas que han recibido este tipo de cartas por toda Europa. Rafael Pérez ha asegurado que, en cualquier caso, todas parecen haber salido de España.

La primera que se recibió llegó al Palacio de la Moncloa e iba dirigida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El segundó se encontró en la Embajada de Ucrania en España y tras él han llegado otros tres más a la sede de la empresa Instalaza, que elabora material militar, a la base aérea de Torrejón de Ardoz y al Ministerio de Defensa, destinado a Margarita Robles.

Hasta el momento las investigaciones se centran en el Centro de tratamiento postal de Correos de Valladolid, ya que al menos uno de los paquetes pasó por allí y que se puso en circulación el pasado 21 de abril de 2022. Como consecuencia, también se baraja la posibilidad de que las cartas vengan de León o Galicia, puesto que la sucursal recibe envíos de estos dos lugares.

El sello

Los TEDAX de la Policía Nacional tuvieron que detonar de forma controlada las seis cartas explosivas, pero han conseguido recuperar dos de los sobres en buenas condiciones, lo que está permitiendo a los agentes analizar la letra del autor de los envíos para elaborar un perfil, además de intentar extraer huellas dactilares y ADN.

El sello de uno de ellos pertenecía a una serie de 35.000 ejemplares repartidos por toda España que se llama ‘Naturaleza’. De momento la investigación, que está catalogada como terrorismo por la Audiencia Nacional, sigue su curso aunque desde la Moncloa han pedido que se mantenga la calma. Rusia, por su parte ha dicho que condena cualquier ataque terrorista y que no está detrás de lo que está sucediendo.